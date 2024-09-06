物理治療師與病人同行復康路

港隊健兒在巴黎奧運會和殘疾人奧運會中表現出色，而運動員背後的醫療團隊在賽事期間擔當重要的角色，當中物理治療師會與醫生及其他醫療人員合作，協助運動員調整體能，以保持最佳狀態應付賽事，並在他們受傷時提供適切的治療及支援。除了運動相關的治療，針對其他急性創傷、慢性勞損，以至長期傷患，物理治療師都會為患者制訂合適的復康及訓練方案，協助患者早日重投日常生活和重拾運動樂趣。



撰文：港怡醫院一級物理治療師陳汶青



物理治療師專責的範疇包括管理骨科疾病相關的痛症、術後復康，以及腦神經受損和呼吸系統相關疾病的復康訓練，透過非藥物治療的方式幫助病人恢復功能及預防創傷。近年在家工作模式興起，臨床上亦見到不少年輕市民出現肩頸背痛，甚至手腳麻痹，因此尋求物理治療師的協助。

創傷可分為急性和慢性兩種，常見的急性創傷涵蓋骨折、扭傷和拉傷等，一般可透過物理治療紓緩炎症和消腫。其中熱敷可促進血液循環，減低肌肉痠痛感；而冰敷則可降低神經末梢的敏感度，達至紓緩痛感。另外，電療也可以紓緩急性痛症，其中透皮神經電刺激技術（TENS）較為常見，透過較高頻率電流刺激表皮神經，以干擾及抑制「疼痛訊息」的傳遞，從而達至止痛的效果；利用超聲波技術亦能促進深層組織的血液循環，有助消炎和加快復原。

超聲波技術能促進深層組織的血液循環，有助消炎和加快復原。

在急性痛症期過後，物理治療師可為病人安排一系列的運動治療，以恢復其關節的活動能力和鍛鍊肌肉力量。至於慢性創傷，物理治療師會針對患者的生活習慣和姿勢安排相應的訓練，期望減低痛症對他們日常生活的影響。

運動治療助患者恢復關節活動能力和鍛鍊肌肉力量。

物理治療師接獲轉介個案時，會先作全面的評估，包括了解患者病史、痛症緣由等，再進行視診及觸診，以觀察患處外觀、皮膚狀況及腫脹程度等，以及評估患者身體功能及活動限制，包括肌肉力量、關節活動度、平衡力及協調性，並根據病人的病情、日常作息、職業和目標等制訂個人化的治療計劃。

膝關節是人體最大的承重關節，過度旋轉或彎曲都有機會導致十字韌帶斷裂。曾有三十多歲男士踢足球受傷，出現十字韌帶及半月板撕裂，患者求診時膝蓋腫脹，雙腿不能屈曲或伸直，只能依靠拐杖短距離步行。物理治療師先根據患者的情況，透過儀器治療讓受傷位置消炎消腫，其後安排病人接受復康訓練，逐步鍛鍊其膝蓋附近的肌肉，再配合跑步和急停轉向的訓練，讓他適應踢足球常用的動作，最後得以重返賽場。

此外，跨專科的醫療團隊對於病人復康也相當重要，常見長者跌倒導致股骨骨折，除了手術和物理治療外，亦需要營養師、職業治療師等專職醫療人員的支援，合力協助長者盡快重投生活。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



醫護人員透過專欄分享醫學及健康資訊，讀者細心閱讀文章，增廣見聞之餘，亦能感受醫護維護民康的點滴。

