癌症藥物副作用與處理方法

現時抗癌藥物推陳出新，療效越來越理想。抗癌之路有如攀山，中途或會遇到不少未知的障礙，積極的心態及隊友的扶持十分重要。除了家人朋友外，醫護人員也會與病人同行，而藥劑師會善用專業的藥物知識，協助患者跨過高山低谷。



撰文：港怡醫院藥劑部高級藥劑師吳嘉恩



癌症藥物治療主要包括化學治療（簡稱「化療」）、標靶治療、免疫治療及荷爾蒙治療，因應不同的癌症種類、病情、期數及基因變異類別等，醫療團隊會為患者制訂適切的治療方案。視乎病人的狀況，藥物治療亦可與手術相輔相成，例如術前化療可先將腫瘤體積縮小，或在術後配合藥物可殺死殘餘癌細胞，以進一步提升療效。

癌症藥物治療主要包括化學治療、標靶治療、免疫治療及荷爾蒙治療，因應不同的癌症種類、病情、期數及基因變異類別等，醫療團隊會為患者制訂適切的治療方案。圖為化療中心。

大部分癌症藥物均為靜脈注射劑和口服藥，另有皮下注射、肌肉注射等用藥方法，不少患者擔心抗癌藥物會帶來較大的副作用。常見的副作用包括抵抗力降低而導致骨髓功能受抑制、血小板減少令出血的風險增加，以及脫髮和嘔吐等症狀。

以抵抗力降低為例，我們通常會建議病人避免前往人多擁擠的地方，注意個人衛生，保持均衡飲食以降低感染風險，若出現發燒等感染症狀，應立即就醫。如出現血小板減少的情況，應避免碰觸尖銳物品，並小心鋒利的物件，以免造成碰傷或割傷；在刷牙時應使用軟毛牙刷輕輕刷牙；擤鼻涕時力度亦要輕柔，預防出血的情況。

至於噁心、嘔吐或食慾不振等症狀，我們建議患者避免進食辛辣或油膩的食物，有需要時可服用處方的止嘔藥以減輕症狀。此外，脫髮（包括頭髮、眉毛、睫毛和體毛等毛髮的脫落）是不少化療病人相當關注的副作用，我們明白病人擔心脫髮會影響外觀及自信，我們會向病人解釋，脫髮不是必然會出現的副作用，即使出現也只屬暫時性的現象，大部分病人在治療結束後便會逐漸恢復髮量，而毛髮生長的進度會因人而異。有些病人新長出來的頭髮可能會在髮質和顏色上有所改變，例如變成曲髮或灰色。部分病人或會選擇在療程前剪短頭髮，並使用帽子或假髮，這可讓病人及早適應可能脫髮的情況。

為讓病人預先掌握療程期間有機會面對的情況，以便提前作好準備，現時有醫院設臨床藥劑師諮詢服務，藥劑師會在病人開展治療前與其詳細溝通，解釋可能會出現的副作用、紓緩症狀的方法、注意事項及對應建議等。如有需要可因應病人情況調整治療方案，務求讓患者在可承受的範圍內安心抗癌。有醫療機構更貼心地製作抗癌藥物資訊小卡片，列出常見藥副作用的處理方法，供病人隨身攜帶，以應對突發情況。

有醫療機構更貼心地製作抗癌藥物資訊小卡片，列出常見副作用的處理方法，供病人隨身攜帶，以應對突發情況。

現時癌症藥物諮詢服務更涵蓋門診、電話或視訊等方式，便利病人隨時隨地查詢服藥疑問。曾有正接受荷爾蒙治療的乳癌病人，在服藥兩、三天後出現潮熱出汗及腳部水腫，致電醫院藥劑部尋求協助。聽取病人情況後，我們先解釋這屬於正常現象，並提出生活化建議以紓緩不適，例如儘量避免穿著緊身衣物、避免進食刺激性的食物，攝取足夠水份和避免長期站立等。此外，我們特別提醒病人相關藥物或令膽固醇升高，建議跟進檢查。病人在諮詢後了解到症狀的原因及處理方法，感到安心，並感謝藥劑師提供實用的資訊。

現今癌症治療方案比以往更多元化，醫生可因應病人情況靈活調整。隨著新藥物研發和臨床試驗蓬勃發展，有私營醫院更在院內設立臨床試驗中心，為有需要的病人提供試驗藥物的新選擇，有助增加治癒的機會。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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