專業醫護輔導母乳餵哺

母乳是母親給寶寶的天然食糧，但不少新手媽媽可能會充滿疑問，例如親餵時怎樣判斷寶寶吃得夠？餵哺過程需要什麼技巧？如何兼顧工作和母乳餵哺？現時社會越來越重視母乳餵哺，部份醫護人員亦具備國際認證泌乳顧問資格，可為產婦提供一條龍相關諮詢服務，全力支援各位父母迎接新生命。



撰文：港怡醫院註冊護士及國際認證泌乳顧問沈海宜



母乳含有豐富的營養成分和生物活性物質，包括蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質等。母乳亦含有大量天然抗體，有助提升嬰兒的免疫力；另外，母乳中的AA（Arachidonic Acid，即花生四烯酸）和DHA（Docosahexaenoic Acid，即二十二碳六烯酸），有助嬰兒腦部和神經系統發展。相比配方奶，天然母乳更易消化，較低機會引起寶寶過敏反應，並能降低癡肥風險。

一般而言，產婦會在生產後的3至5天內「上奶」，而產後首數天所分泌的乳汁稱為「初乳」，呈透明金黃色狀，通常比較濃稠，含有豐富的抗體。其後，母乳中的脂肪量、蛋白質和其他營養成分的比例會自然調整和改變，以配合寶寶的成長階段及需要。初生嬰兒少食多餐，起初每日需餵哺8至12次不等，隨著嬰兒吸吮能力增強，每次進食的分量有所增加，餵哺次數亦會逐漸減少。世界衛生組織建議母親在嬰兒出生後的首六個月以全母乳餵哺，再逐漸引進適當的固體食物，並持續餵哺母乳至兩歲或以上。

不少媽媽反映，擔心乳汁分泌不足，寶寶會不夠飽，所以沒有信心餵哺母乳。其實，寶寶懂得按自己需要調節食量。一般情況下，當寶寶感到飢餓時，他們會張嘴覓食或吮吸手指，父母見到這些飢餓信號時，便可開始餵哺母乳，無需等待寶寶哭啼才餵食。如寶寶吃飽時，他們會露出滿足的表情，然後會放鬆地入睡。部份醫院為支持母乳餵哺，可按照媽媽意願和狀況，靈活安排24小時母嬰同室，此安排可讓媽媽隨時觀察寶寶，包括其於餵哺前後的不同反應，並促進緊密的親子關係。此外，醫護人員會參照臨床數據，判斷寶寶是否進食足夠，例如小便量和體重的變化。加上媽媽餵哺母乳後的脹奶感覺退減，表示寶寶已攝取一定分量的母乳。

部份醫院為支持母乳餵哺，可按照媽媽意願和狀況，靈活安排24小時母嬰同室，此安排可讓媽媽隨時觀察寶寶，包括其於餵哺前後的不同反應，並促進緊密的親子關係。

不少新手媽媽即使產前準備充分，在產後「實戰」仍難免會手忙腳亂，或者遇到「上奶」困難，這是常見情況。根據筆者的臨床經驗及觀察，媽媽們產後忙於照顧嬰兒，休息不足和精神緊張都會影響母乳的分泌量。在育嬰部門工作多年，我們深深明白父母照顧初生嬰兒的壓力，在產婦住院期間，我們會提供一對一的母乳餵哺諮詢指導及協助，並聆聽和解答媽媽們的各種疑慮；病房亦會提供哺乳椅和哺乳輔助枕等設備，讓她們在舒適寧靜和支援充足的環境下，保持輕鬆的心情進行母乳餵哺。

部份醫院會在病房為產婦提供哺乳椅和哺乳輔助枕等設備，讓她們在舒適寧靜和支援充足的環境下，保持輕鬆的心情進行母乳餵哺。

近年，部份私營醫院特意設立母乳餵哺診所，由國際認證泌乳顧問主理，提供產前及產後的相關全面支援；部份醫院更參與愛嬰醫院認證計劃，透過不同措拖，推動及支援母乳餵哺。除了在住院期間提供支援，醫院亦會定期舉行免費產前講座，講解母乳餵哺方面的知識和準備工作；醫院護士亦會在產婦和寶寶出院後進行電話跟進，關心他們的情況，有需要時會建議他們到醫院作進一步跟進。如果母親選擇餵哺配方奶，醫護人員會絕對尊重並配合其意願提供相應支援，包括在出院前教導沖調配方奶粉和奶瓶餵哺等技巧。

近年，部份私營醫院特意設立母乳餵哺診所，由國際認證泌乳顧問主理，提供產前及產後的相關全面支援。

媽媽們於產後要面臨重大的角色轉變，不少媽媽要兼顧工作和照顧寶寶，而母乳媽媽無論選擇親餵或是泵奶，也需要在較為固定的時間及私隱度高和寧靜的空間內進行，故此，家庭成員及職場的配合和支持相當重要。筆者期望社會及公眾可更加認識母乳餵哺的益處和重要性，構建母乳餵哺友善的環境，讓媽媽們的母乳餵哺之路能走得更輕鬆。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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