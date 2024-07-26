專業醫護輔導母乳餵哺

撰文：01醫務所
出版：更新：

母乳是母親給寶寶的天然食糧，但不少新手媽媽可能會充滿疑問，例如親餵時怎樣判斷寶寶吃得夠？餵哺過程需要什麼技巧？如何兼顧工作和母乳餵哺？現時社會越來越重視母乳餵哺，部份醫護人員亦具備國際認證泌乳顧問資格，可為產婦提供一條龍相關諮詢服務，全力支援各位父母迎接新生命。

撰文：港怡醫院註冊護士及國際認證泌乳顧問沈海宜

母乳含有豐富的營養成分和生物活性物質，包括蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質等。母乳亦含有大量天然抗體，有助提升嬰兒的免疫力；另外，母乳中的AA（Arachidonic Acid，即花生四烯酸）和DHA（Docosahexaenoic Acid，即二十二碳六烯酸），有助嬰兒腦部和神經系統發展。相比配方奶，天然母乳更易消化，較低機會引起寶寶過敏反應，並能降低癡肥風險。

一般而言，產婦會在生產後的3至5天內「上奶」，而產後首數天所分泌的乳汁稱為「初乳」，呈透明金黃色狀，通常比較濃稠，含有豐富的抗體。其後，母乳中的脂肪量、蛋白質和其他營養成分的比例會自然調整和改變，以配合寶寶的成長階段及需要。初生嬰兒少食多餐，起初每日需餵哺8至12次不等，隨著嬰兒吸吮能力增強，每次進食的分量有所增加，餵哺次數亦會逐漸減少。世界衛生組織建議母親在嬰兒出生後的首六個月以全母乳餵哺，再逐漸引進適當的固體食物，並持續餵哺母乳至兩歲或以上。

不少媽媽反映，擔心乳汁分泌不足，寶寶會不夠飽，所以沒有信心餵哺母乳。其實，寶寶懂得按自己需要調節食量。一般情況下，當寶寶感到飢餓時，他們會張嘴覓食或吮吸手指，父母見到這些飢餓信號時，便可開始餵哺母乳，無需等待寶寶哭啼才餵食。如寶寶吃飽時，他們會露出滿足的表情，然後會放鬆地入睡。部份醫院為支持母乳餵哺，可按照媽媽意願和狀況，靈活安排24小時母嬰同室，此安排可讓媽媽隨時觀察寶寶，包括其於餵哺前後的不同反應，並促進緊密的親子關係。此外，醫護人員會參照臨床數據，判斷寶寶是否進食足夠，例如小便量和體重的變化。加上媽媽餵哺母乳後的脹奶感覺退減，表示寶寶已攝取一定分量的母乳。

部份醫院為支持母乳餵哺，可按照媽媽意願和狀況，靈活安排24小時母嬰同室，此安排可讓媽媽隨時觀察寶寶，包括其於餵哺前後的不同反應，並促進緊密的親子關係。

不少新手媽媽即使產前準備充分，在產後「實戰」仍難免會手忙腳亂，或者遇到「上奶」困難，這是常見情況。根據筆者的臨床經驗及觀察，媽媽們產後忙於照顧嬰兒，休息不足和精神緊張都會影響母乳的分泌量。在育嬰部門工作多年，我們深深明白父母照顧初生嬰兒的壓力，在產婦住院期間，我們會提供一對一的母乳餵哺諮詢指導及協助，並聆聽和解答媽媽們的各種疑慮；病房亦會提供哺乳椅和哺乳輔助枕等設備，讓她們在舒適寧靜和支援充足的環境下，保持輕鬆的心情進行母乳餵哺。

部份醫院會在病房為產婦提供哺乳椅和哺乳輔助枕等設備，讓她們在舒適寧靜和支援充足的環境下，保持輕鬆的心情進行母乳餵哺。

近年，部份私營醫院特意設立母乳餵哺診所，由國際認證泌乳顧問主理，提供產前及產後的相關全面支援；部份醫院更參與愛嬰醫院認證計劃，透過不同措拖，推動及支援母乳餵哺。除了在住院期間提供支援，醫院亦會定期舉行免費產前講座，講解母乳餵哺方面的知識和準備工作；醫院護士亦會在產婦和寶寶出院後進行電話跟進，關心他們的情況，有需要時會建議他們到醫院作進一步跟進。如果母親選擇餵哺配方奶，醫護人員會絕對尊重並配合其意願提供相應支援，包括在出院前教導沖調配方奶粉和奶瓶餵哺等技巧。

近年，部份私營醫院特意設立母乳餵哺診所，由國際認證泌乳顧問主理，提供產前及產後的相關全面支援。

媽媽們於產後要面臨重大的角色轉變，不少媽媽要兼顧工作和照顧寶寶，而母乳媽媽無論選擇親餵或是泵奶，也需要在較為固定的時間及私隱度高和寧靜的空間內進行，故此，家庭成員及職場的配合和支持相當重要。筆者期望社會及公眾可更加認識母乳餵哺的益處和重要性，構建母乳餵哺友善的環境，讓媽媽們的母乳餵哺之路能走得更輕鬆。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。

醫護人員透過專欄分享醫學及健康資訊，讀者細心閱讀文章，增廣見聞之餘，亦能感受醫護維護民康的點滴。

近距離放射治療食物過敏知多些醫務化驗師嚴格把關輸血安全正確認識精神科藥物中醫助防治老人病踢走大肚腩　營養師有辦法
hotline
港怡醫院