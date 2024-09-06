颱風摩羯｜今708班航班運作恢復八成　500旅客提早到機場過夜

８號風球昨（5日）傍晚生效，維持至今日（6日)下午12時40分，機管局機場運行執行總監姚兆聰今早表示，已啟動航班重新編配機制，今日將有708班航班運作，是平日的八成。他指8號風球生效至今，機場整體運作暢順和正常，昨天共處理916班航班，當中只取消50班航班，其餘航班都大致準點，包括長途機。



▼9月5日超強颱風摩羯襲港 市民遊客風中追風▼



+ 14

姚兆聰表示，雙跑道有運行通宵，並已啟動航班重新編配機制，今日將有708班航班運作，是平日的八成。他指已啟動應對颱風的新措施，的士取籌系統亦已經運作。

他表示，不少旅客因擔心今早交通有問題，昨晚已提早到機場，通宵過夜，500個提供給旅客休息的位置全部爆滿。他說，昨晚約千名機場員工留守機場，因此今早辦票服務安排暢順，沒有出現大排人龍的情況。另外，機管局已啟動機場關愛小組，為滯留在機場的乘客派發水、毛毯或餅乾。

機管局呼籲乘客預留充足時間前往機場，並預先查詢航班最新情況。