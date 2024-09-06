舒適堡Physical暫時結業｜多間健身中心結業　部份不敵疫情與租金

本港接連有健身中心結業，包括有38年歷史的舒適堡Physical健身中心，即日（6日）起暫時全線結業，以待重整新業務。過往還有2022年結業的Fitness First、2021年尾結業的連鎖健身中心Goji Studios、2017年結業的Epic MMA Club、M Boxing Fitness、2016年結業的大型連鎖健身中心California Fitness（加州健身）。



有38年歷史的舒適堡Physical健身中心9月6日起暫時全線結業，在太古康怡分店，有路經市民一窺內部情況。(廖雁雄攝)

舒適堡Physical健身中心今日結業

有38年歷史的舒適堡Physical健身中心今日結業，會員公告稱新公司正積極與集團各分店的業主緊密磋商及洽談租用原址的安排。在達成共識後，有關分店將即時重開為會員提供服務，呼籲顧客耐心等候。舒適堡稱38年來一同見證香港濟盛衰，「無奈未能陪大家走到最後，這實在是一個萬分無奈的痛苦抉擇」。

2022年3月，連鎖健身室Fitness First不敵疫情和租金壓力，全線結業。（資料圖片 / 余俊亮攝）

Fitness First疫情間結業

有8間分店的連鎖健身中心Fitness First，2022年3月14日向員工及教練公布，全線不會再營運，所有僱傭合約終止。業界當時預計，約三四百名僱員遭遣散，並稱是寒冬期，擔心會有更多健身中心倒閉。

（Goji Studios網頁圖片）

Goji Studios曾指結業原因是政府在疫情時收緊限聚令

2021年12月27日，連鎖健身中心Goji Studios宣布全線結業，並指結業原因是政府收緊限聚令，以及市場「不現實」的租金，加重營運負擔。

Goji Studios的尖沙咀、旺角及九龍灣3間分店，曾被業主10度入稟申請封租令，其位於九龍灣Megabox分店更被指欠租四個月，涉及329萬元租金。過往Goji Studios提供不少健身課程，收費有平、有貴。以較大眾化的團體訓練課程計，一年會籍加送三個月，總收費大約7,900元，即每月收費約500餘元。

Epic MMA Club健身中心2017年已結業

成立於2012年的Epic MMA Club健身中心突然於2017年7月31日晚結業，其目標客戶以高收入群體為主，5間分店中有3間座落中環，其餘2間則分別位於東涌及赤柱，據知由於缺乏資金，又未有合適投資者加入，公司無奈須清盤。

中心於大門張貼停業告示。（陳宇軒攝）

同樣於2017年結業的還有位於觀塘的健身中心M Boxing Fitness，該店早前曾涉不良營銷手法，有輕度弱智的男餐廳職員去年11月，被該中心職員游說兼涉擅取信用卡，購買近1.5萬元會籍及課程。當時工聯會估計受影響的該店會員達約400人，涉款總額可能達800萬至1,000萬元。

California Fitness在2016年突然全線結業。（資料圖片）

California Fitness財困而停業

健身中心California Fitness在2016年陷入財困全線停業，旗下多間會所分別傳出欠租、欠薪，甚至缺少日常營運資金致服務受阻。及後，Calnifornia fitness母公司J.V. Fitness Ltd被入稟清盤，全線12家分店結業，當時曾拖欠逾700名員工6、7月工資。