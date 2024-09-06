舒適堡公布暫時全線結業　網頁無法進入　員工稱今早收到通知

有38年歷史的舒適堡Physical健身中心，宣布即日（6日）起暫時全線結業，以待重新務，網頁已無法進入，有員工稱今早收到WhatsApp通知。公告指，新投資者承諾繼續為舒適堡的客戶免費提供餘下所有健身卡、私人教練課程及美容療程服務。



舒適堡：新公司正與各分店業主洽談租用原址

舒適堡致會員的公告稱，新公司正積極與集團各分店的業主緊密磋商及洽談租用原址的安排。在達成共識後，有關分店將即時重開為會員提供服務，呼籲顧客耐心等候。

舒適堡稱38年來一同見證香港濟盛衰，「無奈未能陪大家走到最後，這實在是一個萬分無奈的痛苦抉擇」。

舒適堡9月6日公布即時暫時全線結業。

強積金管理局日前表示，舒適堡未為約740名員工繳交今年6月及7月份的強積金供款及附加費，涉及總金額約300萬元。成員保障及服務部專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的情報及個案，並設有機制，要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。

積金局呼籲若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即致電積金局熱線(2918 0102)或電郵積金局（mpfa@mpfa.org.hk），以便局方跟進並提供協助。

根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至64歲的僱員（包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員）登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款。為僱員登記加入強積金計劃以及準時供款是僱主的法定責任，每位僱主都必須遵守。根據強積金法例，僱主拖欠強積金供款屬刑事罪行，最高可被判處罰款45萬元及監禁四年。