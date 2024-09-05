舒適堡創辦人賣樓救急 連環抛售荔枝角私宅 3個月套現2685萬
撰文：李明珠
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經濟不景，部分投資者減持單位套現。荔枝角曼克頓山一伙兩房單位最新以890萬元沽出，呎價16,543元。據悉，單位由大型連鎖健身中心舒適堡（PHYSICAL）創辦人陸毅強夫婦持有。夫婦二人早年買入屋苑多伙單位，近月持續沽貨，至今至少沽出3伙單位，套現2,685萬元。
市場消息指，最新成交單位為曼克頓山3座中層D室，實用面積538平方呎，兩房間隔。單位原先叫價1,000萬元放盤，最終於近日減價至890萬元成交，累減110萬元或11%，折合呎價16,543元。
↓↓曼克頓山3座中層D室↓↓
2007年買入大賺逾5球
根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為921萬元，是次成交價較估價低出約3.4%。
陸毅強夫婦於2007年以約367.7萬元買入單位，持貨約17年轉售，帳面獲利逾522.3萬元，期内升值1.4倍。
近月連沽同屋苑3伙、套現2685萬
資料顯示，夫婦二人於早年買入曼克頓山屋苑多伙單位，並於近月持續沽出數伙，當中包括於今年5月以895萬元賣出3座中層D室，及於6月再以900萬元沽出3座高層D室。連同是次單位，陸氏於3個月内連環抛售3伙單位，合共套現約2,685萬元。
舒適堡各分店近月接連結業，早前更涉嫌欠供員工的強積金。積金局曾表示，確認舒適堡未為約740名員工繳交6月及7月的強積金供款及附加費，涉約300萬元。
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