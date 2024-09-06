大熊貓盈盈BB｜家姐細佬體型漸長　盈盈手抱細佬不斷錫面珠墩

大熊貓盈盈一對龍鳳胎BB已逾三周大，家姐細佬都比上周已長大不少，海洋公園今日（6日）發布一段影片，見到家姐十日前後的體型有明顯分別，同樣都是盈盈抱著家姐，以前要找「BB在哪兒」，現在很輕易就找到家姐。



片末也見到盈盈抱著已三周大的細佬，舔其「面珠墩」，為牠保濕，共享親子時間，有網民見到留言形容跟「啲媽媽瘋狂錫仔女」甚為相似。



盈盈抱著三周大的家姐，可以輕易找到家姐的位置。（海洋公園IG）

海洋公園Instagram今日發布新帖文，提到以前家姐細佬體型細小，盈盈照顧牠們時，難免要找「BB在哪兒」，在發布的影片中，也確實見到家姐十日前後的體型有明顯分別，現在盈盈抱著家姐，也可以輕易見到家姐的位置。

盈盈抱著細佬，舔其臉頰，為牠保濕，共享親子時間。（海洋公園IG）

除了家姐長大，細佬體型也有成長，在影片末，也見到盈盈抱著細佬，舔其臉頰，為牠保濕，共享親子時間。不少網民也留言讚盈盈是好媽媽，其中牠抱著細佬，舔「面珠墩」發出的聲響，更有網民形容跟「啲媽媽瘋狂錫仔女」甚為相似。

▼9月2日 大熊貓BB出生第三周可愛相片▼



▼8月29日 大熊貓BB出生第二周可愛相片▼

