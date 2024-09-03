大熊貓盈盈BB｜家姐大笑伸脷似愛因斯坦 網民笑言：就叫愛因斯坦
撰文：江麗盈
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海洋公園大熊貓盈盈所生的一對龍鳳胎BB又有新相，園方今日（3日）發布的三張相片，見到家姐擺出不同表情，不論是大笑、伸脷、或是以嚴肅神情做掌上壓，與「現代物理學之父」愛因斯坦（Albert Einstein）也甚為相似，難怪園方也叫家姐做「愛因斯坦熊貓」。
家姐一臉嚴肅神情做掌上壓
海洋公園繼續在社交媒體專頁發放大熊貓盈盈龍鳳胎的相片或短片，今日新發布的三張相片，除了見到家姐，還見到「現代物理學之父」愛因斯坦，皆因家姐相中的神情，不論是舉手大笑、舉雙手伸脷、還是以做掌上壓的動作一臉嚴肅的神情，也與愛因斯坦甚為相似，連園方也稱呼家姐做「愛因斯坦熊貓」。
網民見到新相，不少人也留言說「又幾似喎」，大讚家姐可愛，更有人指「家姐應該好聰明」，甚至有人建議「家姐個名就叫愛因斯坦啦」。
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