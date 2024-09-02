大熊貓盈盈BB｜家姐賣萌表演捲脷　細佬躲入媽媽懷中獨享親子時光

海洋公園大熊貓盈盈所生的一對龍鳳胎BB進入出生以來第三個星期，園方今日（2日）發放多張相片，寫明「家姐萌樣逐個捉」，相片成功捕捉家姐捲脷、躺平「打喊露」的瞬間，拍下護理員為家姐抹面時，牠一面享受的模樣。園方發放的最後一張相片，則見到細佬靠在媽媽盈盈的懷內，正在享受親子時光。



大熊貓盈盈龍鳳胎IG專頁

海洋公園分享三張捕捉到家姐「萌樣」的相片，有捲脷的、也有躺平「打喊露」的，還有一張見到家姐面露微笑，似乎正在享受護理員為她抹面。（IG pandahk_official圖片）

海洋公園繼續在社交媒體專頁發放大熊貓盈盈龍鳳胎的相片或短片，今日發放的四張照片中，有三張是家姐的相片。相中的家姐展露出不同的「萌樣」，有捲脷的、也有躺平「打喊露」的，還有一張見到家姐面露微笑，似乎正在享受護理員為她抹面。

海洋公園分享三張捕捉到家姐「萌樣」的相片，有捲脷的、也有躺平「打喊露」的，還有一張見到家姐面露微笑，似乎正在享受護理員為她抹面。（IG pandahk_official圖片）

海洋公園分享三張捕捉到家姐「萌樣」的相片，有捲脷的、也有躺平「打喊露」的，還有一張見到家姐面露微笑，似乎正在享受護理員為她抹面。（IG pandahk_official圖片）

園方在文中提到，現時家姐及細佬，由護理員團隊及盈盈輪流照顧，所以每當見到家姐「賣萌」，也代表著細佬正在享受親子時光，最後一張發放的相片，見到細佬靠在媽媽盈盈的懷內，雖然見不到細佬「大頭」，但就見到盈盈眼定定望鏡頭，似乎牠的精神不錯。

最後一張發放的相片，見到細佬靠在媽媽盈盈的懷內。（IG pandahk_official圖片）

家姐「萌樣」一出，隨即引來不少網民留言，大讚家姐「捲脷好得意」，也有人留意到家姐仍未張開眼睛，留言問「幾時開眼？」，亦有網民留言指盈盈「也很萌」。

▼8月29日 大熊貓BB出生第二周可愛相片▼

