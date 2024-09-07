懲教署立德學院開學派平板電腦供查字典　黃國興冀學員成家人後盾

懲教署去年10月成立的「立德學院」，於今個月開展新學年。懲教署署長黃國興今日（7日）在港台節目《香港家書》中，預祝75名學員獲得豐盛及難忘的學習之旅，並勉勵學員在學有所成之後，展示改過的決心，與家人修補疏離的關係，成為他們堅實的後盾。他又透露，由於學員不能上網及到公共圖書館尋找教材，學院向每人提供一部平板電腦，內裡安裝「在囚人士電子學習平台」，提供豐富的教材及字典。



懲教署成立「立德學院」，支援成年在囚人士全日制上課，重投社會。（資料圖片／黃浩謙攝）

+ 2

首屆75名學員全部考試合格 考取應用教育文憑

黃國興表示，懲教署去年10月在白沙灣懲教所及羅湖懲教所，為成年在囚人士成立「立德學院」，而首屆75名學員全部考試合格，成功在今年8月考取應用教育文憑，即相當於中學文憑考試中，中英文等5科成績獲兩級。他認為成績令人鼓舞，引證學員自強不息及努力改過的決心。

黃國興指，懲教署在新學年會繼續與社會各界攜手合作，為第二屆學員提供學習支援，例如香港都會大學李嘉誠專業進修學院，將會派出老師到懲教院所授課，同時考慮到學習興趣及就業發展路向，署方安排了「室內設計」及「廣告、公關及市場活動策劃」，共兩科供學員選擇。

學院制定3個培育方針 包括加強國民身份認同

黃國興並指，立德學院制定了3個培育方針，第一是培育正確價值觀及正向思維；第二是推動體育及藝術發展，促進身心健康；第三是加強國民身份認同，提升公民責任感。而署方並會安排各項課外活動，內容涵蓋國民及道德教育、體藝項目、心理輔導，以及生涯規劃等。他期望可培養學員正確的價值觀及正向思維、建立優良的品德。

懲教署署長黃國興。（資料圖片／羅君豪攝）

+ 16

如有需要可安排臨床心理學家提供情緒支援

黃國興又指，雖然學員不能隨意上網，或到公共圖書館尋找教材及參考資料，可能在學習的過程中遇到困難及挑戰。但立德學院向每名學員提供一部平板電腦，內裡安裝「在囚人士電子學習平台」，提供豐富的教材及字典，同時亦會安排義工補習老師，提供學業上的指導。

黃國興並指，社會熱心人士更會安排音樂、棋藝等興趣班，以發掘學員的才華及潛能；若有需要，懲教署的臨床心理學家，亦可提供情緒支援，協助學員處理情緒困擾及壓力等問題，並教導調節情緒及應對壓力的技巧。

勉勵學員成為家人堅實的後盾 展示改過的決心

黃國興相信，學員決定重拾書本發奮向上，其家人一定會感到非常欣慰。他勉勵學員通過學習重新審視自己，建立自信及正確的價值觀，在學有所成之後，成為家人堅實的後盾。「特別令我欣慰的是，畢業的學員都能夠向他們的家人展示改過的決心，還有不少學員把握這個機會修補了多年以來跟家人疏離的關係。」