懲教署立德學院開幕　75在囚人士入讀　暴動罪青年盼成室內設計師

懲教署今年10月底在白沙灣懲教所及羅湖徽教所設立「立德學院」(The Ethics College)，今日（30日）舉行開幕典禮。學院為成年在囚人士提供一年全日制應用教育文憑課程，每年有75個學額，為期三年，課程包括中文、英文、數學、生涯規劃以及人際傳意與個人發展五個科目，以及「室內設計」及「廣告、公關及市場活動策劃」的選修群組。



有在反修例示威中被判暴動罪的在囚人士成功入學，他指最大得着是從室內設計課程中學會畫平面圖案，期望將來成為一名室內設計師，並指：「如果係呢個時候我仲唔勇於行出嚟去改變自己，冇人會為我自己將來負責。」



懲教署成立「立德學院」，支援成年在囚人士全日制上課，重投社會。（黃浩謙攝）

懲教署今日在白沙灣懲教所舉行「立德學院」開幕典禮，保安局副局長卓孝業表示，了解到成年在囚人士的進修需求，希望透過學院讓他們得到重返校園的機會，培養良好品格、裝備自己及向上流動。他又指，學院安排了國民教育及體藝活動，讓學員得以全人發展。

「呢個時候唔勇於改變，冇人為我將來負責」

在反修例運動中被判暴動罪、擁中三學歷的阿勤（化名）表示，經過一個月上課後，明白到時間不等人，要勇於為自己的未來做打算，「尤其是係我服緊刑嘅時候同屋企人見面時間越來越少，令到我覺得如果係呢個時候我仲唔勇於行出嚟去改變自己，冇人會為我自己將來負責。」

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「知識改變自己，屋企人亦為我感到開心」

他指最大得着是從室內設計課程中學會畫平面圖案、天花圖案，「學習就好似逆水行舟咁樣不進則退，對我嚟講呢，我呢艘小船已經擱淺咗，不過喺我填報名表時候已經重新投入知識，重新再學習，所以每一樣嘢都要重新再run（學習）過。」

他稱家人希望他可以完成中學學業，故把握機會申請入讀，「我再一次着返呢件校服啦，但係個感覺已經唔係好似以前，不知天高地厚，覺得知識係唔可以改變命運，但我着咗呢套校服之後我知道，其實知識可以改變到我自己之餘，屋企人為我感到開心。」他期望修畢課程後可以繼續進修相關科目，完成高級文憑課程，然後從事室內設計師，為不同階層、行業的人去設計室內房間。

在反修例運動中被判暴動罪的在囚人士阿勤（化名，背向者左）表示，經過一個月上課後，他明白到時間不等人，要勇於為自己的未來做打算。（黃浩謙攝）

選拔21歲以上本地青年入讀 涉獵國情教育

懲教署二級校長蕭佩芬指，立德學院內設有兩間課室、一間電腦室以及一間圖書館，學員在日間上課，課後可回到寢室繼自修，學員寢室內設有書桌、睡床及電視機等設備。蕭佩芬指，選拔學員條件包括學員需為21歲或以上、香港本地居民，會考慮其院所表現及學習態度，但不包括干犯什麼罪行。她透露學員當中有部分為因反修例運動被判刑的在囚人士。

她表示，學員需經過兩次遴選面試，完成課程及取得及格成績，可以銜接到大學或專上學院課程，形容課程如同讓學員取得一張「入場券」。她又補充，國情教育主要以全方位學習活動，除了成立升旗隊、還有講座及中國文化活動等。

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課程為期一年 修畢等同DSE五科合格

「立德學院」為自願參與、年滿21歲的成年在囚人士提供一年全日制應用教育文憑課程，當中包括中文、英文、數學、生涯規劃以及人際傳意與個人發展五個科目，另外安排了「室內設計」及「廣告、公關及市場活動策劃」兩個選修群組，在囚人士可以選讀其中一個群組的科目，一年課程共600課時，中文與英文均佔120學時、數學及其他科目均為60學時。

署方與香港都會大學李嘉誠專業進修學院合作，於立德學院提供一年全日制應用教育文憑課程，在修畢該課程並且考試及格後，可取得應用教育文憑，資格相當於香港中學文憑考試五科（包括中國語文和英國語文科）第二級的程度。

課程獲香港賽馬會慈善信託基金撥款成立「賽馬會助更生教育基金」，約4,300萬元，為在囚人士提供全額資助，每年提供75個學額，為期三年，當中包括60名男性成年在囚人士在白沙灣懲教所接受教育及15名女性成年在囚人士於羅湖懲教所以遙距視頻方式同步上課。