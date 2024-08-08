立德學院｜唐英傑畢業　憶反修例深感懊悔　批評「叫人衝自己鬆」

懲教署「立德學院」今日（8日）舉行畢業典禮，有75名在囚學員畢業。《港區國安法》首案被告，現正服刑的唐英傑擔任持旗手，他表示，反修例期間，受太多偏激及錯誤資訊荼毒，現在發覺自己「好錯」，他又批評一些叫大家衝擊政府的人「叫人衝自己鬆」，現已在外國享受「偷回來的自由」。



他又表示，課程令他重新認識國家，了解到原來中國比外國進步很多，又學習了正確人生規劃，放下書包多年，沒想到會再次有讀書的機會，希望透過學習彌補遺憾。



畢業學員唐英傑表示，希望日後以實際行為彌補對國家不尊重的行為，回饋社會。（盧翊銘攝）

「立德學院」由上年11月開始為在囚人士提供應用教育文憑課程，學員今年6月完成課程及考試，首屆畢業禮今日於白沙灣懲教所舉行，60位男學員及15位女學員全員畢業，出席率及合格率均達100%。

60位在白沙灣懲教所服刑的男學員，今日於畢業典禮上台領畢業證書，其家人亦有出席，證書由香港都會大學校董會主席黃天祥、香港賽馬會董事馮婉眉及保安局局長鄧炳強輪流頒發。其中兩位學員唐英傑及阿輝（化名）亦在台上分享，與家人擁抱合照。

「立德學院」由上年11月開始為在囚人士提供應用教育文憑課程，學員今年6月完成課程及考試，首屆畢業禮今日於白沙灣懲教所舉行。（盧翊銘攝）

唐英傑：當時受太多偏激及錯誤資訊荼毒

畢業學員唐英傑於2020年駕駛插有「光時」旗幟電單車、撞向警員，翌年被裁定「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」罪成，判監9年。他在畢業禮表示，在座不少同學都是因反修例事件入獄，稱自己當時受太多偏激及錯誤資訊荼毒，「被利用、人哋叫做乜就做」，現在才發覺自己「好錯」，以為暴力能解決問題，他又批評叫大家衝擊政府的人，現已在外國享受「偷回來的自由」，「叫人衝自己鬆」。

他補充透過課程，重新認識國家，了解到原來中國比外國進步很多，又學習了正確人生規劃。他表示，初時對開學既期待但又怕受傷，因自己已「放低書包十幾年」，擔心跟不上進度。但他形容學習令「熱情撻返着我，記得返自己中意做咩」，又指與同學一起死線前趕功課、溫習到很夜等畫面都很難忘，透露自己一直想做跳傘教練。

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遺憾未能出席妹妹婚禮 盼彌補對國家不尊重行為

不過，唐表示，無法陪伴妹妹感到遺憾，包括無法履行出席妹妹畢業禮的承諾，更錯過了她的婚禮，一起養的小狗去年亦已離世，未能見牠最後一面。懲教署之後播放了妹妹表達心聲的影片，兩人相擁而泣。

他表示，希望日後以實際行為彌補對國家不尊重的行為，回饋社會。他最後勉勵學員不要放棄目標，要像香港運動員般，迎難而上，總有一天會有機會站在屬於自己的頒獎台上，實現夢想。

保安局長鄧炳強表示，聽唐英傑分享深受感動，稱在囚人士所犯罪行並非考慮是否錄取的因素。他表示，來年的課程維持75個名額，未來會檢討是否增加，也會考慮增設其他課程。

被判監約16年青年：家人是讀書最大動力

另一名學員阿輝（化名）於2016年被判刑約16年，他只有中一學歷，指學習中途曾因跟不上進度而有想放棄的念頭，但他和家人傾訴時，反而被安慰慢慢令他堅持下來，相信自己可以做到。他又補充讀英文科最為吃力，但老師鼓勵「千祈要相信自己」，靠每日累積就能做到。

他選修了室內設計，表示因為市場需求較高，又認為課程幫助「非常之大」，讓他取得中學畢業資格，成為日後繼續進修的入場劵。

身為班主仼的一級懲教助理黎敏斌表示，部分學員初時漫無目的，因需要適應學習環境，但到中段就變得積極，小息、回囚室都會閱讀。（盧翊銘攝）

身為班主仼的一級懲教助理黎敏斌表示，部分學員初時漫無目的，因需要適應學習環境，但到中段就變得積極，小息、回囚室都會閱讀。他表示自己是兩小孩的家長，開始有代溝，因此希望接觸青年，了解他們想法。

另外教數學的義工導師伍兆榮每星期都會任教兩小時，有時再為學員補課。他表示自己因懲教職員一次偶然的邀請而決定做導師。他指學員程度雖然參差，但自己會按程度準備教學內容，又表示學員並非特別差、次一等的人，反而特別努力和用心。

「立德學院」於上年11月成立，為在囚人士提供應用教育文憑課程，畢業後能取得相等於文憑試5科2級的資歷。課程由「賽馬會助更生教育基金」資助，並邀請都會大學老師教授，提供中英數、生涯規劃及人際傳意與個人發展5科，另可選修「室內設計」及「廣告、公關及市場活動策劃」。