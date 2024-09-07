社工註冊局擬社工守則加國安條文　料拒向部份涉暴動案社工續牌

社工註冊局在今年7月改組，新任主席許宗盛在有線電視節目《有理有得傾》表示，將於社工工作守則中加入維護國家安全條文，若社工的定罪歸類為危害國家安全，即使未到期續牌，亦會終身停牌處理。他又透露，目前有約10宗個案傾向不續牌，部份涉及非法集結或暴動案。至於初選案被定罪的社工會否被釘牌，他指，註冊局會將個案抽出處理。



至於紀律委員會備選委員小組的新名單，已剔走涉暴動案重審的陳虹秀，他強調沒考慮到人選的政治背景，剔走陳虹秀只因其「公眾形象」，又指註冊局並非工會，沒有任何包袱。



社工註冊局成員在今年7月5日完成宣誓，展開三年任期。（政府新聞處圖片）

社工若被控告需立刻通知註冊局

許宗盛表示，將於社工工作守則中加入維護國家安全條文，正加強機制處理干犯危害國家安全或嚴重罪行的社工，註冊社工若被控告，需要立刻通知註冊局。

許宗盛更強調局方會密切留意案件進度︰「如果佢係被定罪嘅話，就算佢都未曾夠鐘去續牌，我哋都會將呢個個案抽出嚟處理，因為根據法例附件三去處理，佢哋係要終身停牌。」

而初選案部份被告已獲定罪，當中部份人是社工，被問到是否需要被「釘牌」。許宗盛表示，相關社工將被抽出來，開會再作處理。

社工註冊局在今年7月改組。（資料圖片/蘇煒然攝）

兩、三宗個案不獲續牌 未涉國安法 稱因予人「觀感罔顧法紀」

許宗盛透露，目前有約10宗個案傾向不續牌，部份涉及非法集結或暴動案，另有兩至三宗個案決定不續牌或停牌，但未必涉及國安案件，但予人觀感罔顧法紀。

許宗盛解釋，註冊局需審視每宗個案的情況，如非法集結案被歸類危害國家安全，便按附表3的罪行，作出不獲續牌的處理；如只涉及附表2的罪行，則有酌情權續牌，不過註冊局會與該名社工見面，提出「嚴重的提示」。

紀律委員會備選委員小組的新名單，已剔走涉暴動案重審的陳虹秀。(資料圖片)

沒考慮政治背景 剔走陳虹秀只因其「公眾形象」

此外，紀律委員會備選委員小組的新名單，已剔走涉暴動案重審的陳虹秀。許宗盛指，沒考慮到人選的政治背景，剔走陳虹秀只因其「公眾形象」，不認同是未審先判。

許宗盛並說︰「冇任何嘅包袱，冇任何可能形象嘅影響，呢個係其實係幫到有關社工、投訴者、被投訴者嘅信心，亦同廣大市民有個交代，因為我哋註冊局唔係一個工會。」

改選席位參選人須聲明效忠特區

至於註冊局8個年底改選的席位，許宗盛透露正考慮引入聲明書，參選人須確認擁護基本法和效忠特區。