社工註冊局｜陳虹秀前年獲委入紀委會　新主席許宗盛稱已叫停名單

社會工作者註冊局改組後上任近一個月，主席許宗盛在電視專訪指，目前正審視違反《國安法》的社工資格，暫未有人被「釘牌」，而涉「831暴動案」重審的社工陳虹秀前年獲委任加入紀律委員會備選委員小組，許宗盛在訪問中稱已叫停名單，並委任專責小組處理，「法律上係未最終定罪，都有形象問題」。



許宗盛又強調，政府沒有指揮其工作，並斥責上屆註冊局制定干犯危害國安罪行的社工資格審查機制的做法「浪費時間」，更稱「討論嗰啲條例合唔合理、闊度係咪太闊、係咪太窄、唔合理；呢啲我覺得係無乜意思。」



律師許宗盛（左）於今年7月5日，獲委任為社工註冊局新任主席。（資料圖片／馮子健攝）

許宗盛接受《有線新聞》專訪表示，就前年獲委任加入註冊局紀律委員會備選委員小組、後來面對暴動案發還重審的社工陳虹秀，其個案曾被孫玉菡要求新註冊局盡快檢視。許宗盛透露，現已叫停備選委員名單，已委任專責小組處理，預料8月底開會時會「明朗化」。

許宗盛於訪問稱，「個立場都係㗎啦，應該如果真係有個咁樣嘅人，雖然喺法律上係未最終定罪，都有個形象問題。」他續指，作為社工要有個標準，作為委員會或一個局成員，會有更高要求。

修訂後令7名民選成員辭任，成員之一的林昭寰曾批新註冊局欠獨立性，許宗盛就反對有關說法，強調即使自己不在其位亦要效忠基本法與特區，又否認收到政府特別指示。

孫玉菡（右一）主持社工註冊局成員宣誓儀式（政府新聞處圖片）

他另交代，新局於上周四開首次會議，正審視干犯危害國安罪行的社工資格；又批評過去註冊局處理制定機制做法「浪費時間」；許宗盛稱「條例要你點做咪點做囉」、「討論嗰啲條例合唔合理、闊度係咪太闊、係咪太窄、唔合理；呢啲我覺得係無乜意思。」

按政府本月5日公布的成員名單，唯一留任的選任成員，為前香港眾志副主席黎汶洛，他已參與宣誓，並獲確認成員資格。而委任成員任期為三年，選任委員則原定今年底改選。

社工註冊局改組後成員名單：



主席：許宗盛

副主席：陳文宜

成員：歐楚筠、陳創麗、陳美蘭、周燕雯教授、范凱傑、方長發、馮淑文、黎汶洛、黎永開、劉仲恒醫生、劉冼靜儀、盧華基、羅詠詩、吳錦華、單日堅、譚贛蘭、黃萬成和社會福利署署長或代表