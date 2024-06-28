社工註冊局｜多人辭任僅餘2選任成員　黎汶洛仍在任：下月將宣誓

社工註冊局再多兩名選任成員辭任，註冊局網頁顯示，選任成員何詩敏及黃錦娟的任期周四（27日）完結，連同早前辭任的4人，註冊局內8名選任成員僅餘兩人，包括主席伍銳明及前學民思潮發言人，及前香港眾志副主席黎汶洛。黎汶洛回覆稱不評論選任成員離職原因，重申已在2016年退出所有政治組織，專注本地社會服務發展，並將會參與下月5日於政府總部的莊嚴宣誓儀式。



社工註冊局2021年12月4日改選，當中7人團隊名單中較為人熟悉的包括前學民思潮成員黎汶洛（右一）。（2021年社工註冊局民選成員專頁）

勞福局局長孫玉菡上月炮轟社工註冊局行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，政府其後提出修例改組。之後，先有選任成員林昭寰提出請辭，至本周三（26日）陳國邦、鍾威麟及陸鳳萍三人亦辭任，至周四（27日）何詩敏、黃錦娟亦請辭，8名選任成員只餘兩人，即伍銳明及黎汶洛，兩人亦是2021年12月4日改選時被指為「開明派」7人團隊名單中，仍留任的兩人。

就選任成員陸續辭任，伍銳明指成員名單已更新，沒有其他補充。黎汶洛回覆則表示，不評論選任成員離職的原因，並感謝社會工作者註冊局註冊主任及其受薪職員以專業的態度服務社會，不受任何人士的影響。他已在2016年退出所有政治組織，專注本地社會服務發展。

他表示，將會參與2024年7月5日早上於政府總部的莊嚴宣誓儀式，續指在2023年7月已於東區民政事務處民政諮詢中心辦理聲明文件及宣誓效忠中華人民共和國香港特別行政區。

勞工及福利局局長孫玉菡6月28日表示，數位由選舉產生的成員選擇辭職是他們的決定，而即使有成員辭職，不會影響註冊局的運作。（資料圖片/廖雁雄攝）

孫玉菡稱成員辭職不會影響註冊局運作

勞工及福利局局長孫玉菡今日表示，數位由選舉產生的成員選擇辭職是他們的決定，他指可以很清楚地說，新的《修訂條例》非常清晰，即使有成員辭職，不會影響註冊局的運作。