大熊貓盈盈BB｜全家溫馨睡覺弟弟愛伸脷　網民笑稱︰應改名Sunny

海洋公園今日（6日）再發布最新相片，大熊貓盈盈及龍鳳胎BB正在溫馨睡覺，而盈盈睡醒後露出慈母一樣的微笑，繼續讓家姐緊靠在懷內。至於弟弟在在加護箱內睡到深處更伸出粉紅色的小舌頭，有網民便笑稱，弟弟喜歡伸出舌頭，應改名做Sunny（伸脷的諧音）。



盈盈與家姐露出肚腩仔慵懶睡覺

下雨天最適合睡午覺，海洋公園今午再發新帖文，相片中大熊貓盈盈正露出肚腩仔，躺在地板上慵懶睡覺，而家姐則依偎在母親的臂彎，畫面相當溫馨。盈盈睡醒後則輕柔地抱着家姐，讓牠可繼續緊靠在懷內，更露出慈母一樣的微笑。

弟弟在加護箱內「伸脷」酣睡

另一邊廂，弟弟在護理員的照料下，同樣在加護箱內酣睡，睡到深處更伸出粉紅色的小舌頭，非常可愛。有網民便笑稱，弟弟喜歡伸出舌頭，應改名做Sunny（伸脷的諧音）。

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