巴黎殘奧｜港隊硬地滾球隊返港　雙金牌何宛淇感謝丈夫：和我追夢

巴黎殘奧臨近尾聲，香港硬地滾球隊創3金2銀歷史佳績，運動員今早（７日）凱旋返港。雙金得主何宛淇在機場受訪時表示，感謝丈夫棄高薪厚職，「和我一起追夢、追獎牌」，又指「愛可以解決好多問題」。她表示希望成立獎學金，幫助年輕人多元發展，「我不希望只有我一位『何宛淇』，我希望有好多好多的『何宛淇』。」



至於運動員的資源問題，「六朝元老」梁育榮則指，殘疾運動員次比賽都需要一對一專人照顧，但照顧者義工本身有工作在身，因此每次只能請假協助運動員比賽。他希望政府能撥更多資源予運動員，協助他們聘請全職照顧者出賽。



何宛淇及謝德樺在巴黎殘奧硬地滾球BC3級混合雙人賽為港隊贏得金牌。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

何宛淇：原來愛可以解決好多問題

香港硬地滾球隊創3金2銀歷史佳績，當中何宛淇獲女子BC3級個人賽、BC3級混合雙人賽2面金牌、龍子健在男子個人BC1級摘金。

第三屆出戰奧運的何宛淇表示，好開心港隊奪到好成績，她形容「原來愛可以解決好多問題」，感謝家人的悉心照顧，亦感激其丈夫兼助理員李榮傑的支持，「因為愛我，即使有高薪職業也辭職，和我一起追夢、追獎牌。」

她亦感謝總教練、體育學院、殘疾人奧委會及傷殘人士體育協會，「（他們）好愛我哋呢班運動員，所以先有好多資源畀到我哋，令到我地可以發展得好好」她又指，決賽是香港時間凌晨３時，多謝市民「捱眼瞓」看比賽，現場亦有很多香港人支持，「見到大家舉住區旗，同我哋嗌加油，好窩心。」

何宛淇及謝德樺在巴黎殘奧硬地滾球BC3級混合雙人賽為港隊贏得金牌。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

冀設獎學金助年輕人多發展：希望有好多好多的「何宛淇」

根據「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，個人賽獲金牌可獲 150 萬元奬金，團體金牌可獲 300 萬元。何受訪時哽咽說，希望利用獎金設立「何宛淇獎學金」，幫助年輕人多元發展，「我不希望只有我一位『何宛淇』，我希望有好多好多的『何宛淇』」，希望她有小小成就可以貢獻社會。

張沅指摘兩銀牌超乎預期

首次參加殘奧的張沅在個人賽和混合賽奪得兩面銀牌。他表示出發前希望單打可入八強，「拿到兩面（獎牌）已經超出期望，現場已經興奮完了，所以回港心情已經平淡。」張沅的拍檔、「六朝元老」梁育榮則指，未來將繼續追逐殘奧雙打金牌，亦希望在單打再奪牌。他又感謝香港市民的支持殘奧運動員。

巴黎殘奧硬地滾球混合BC4級雙人賽，梁育榮/張沅得到銀牌。（中國香港殘疾人奧委會提供）

梁育榮冀政府增資源聘照顧者出賽

被問到運動員的資源問題，梁育榮說，殘疾運動員次比賽都需要一對一專人照顧，而全職教練只有３至４人，每次出隊約有１０位運動員；一對一的照顧亦需要義工，但義工們本身有工作在身，每次只能請假協助運動員比賽。他希望政府給予支持，「撥多少少資源，畀我哋硬地滾球，可以請全職照顧者，可協助我哋出去日常比賽，等我地無後顧之憂，可以去應付每一場比賽」。