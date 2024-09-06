巴黎殘奧｜梁育榮夥張沅硬地滾球摘銀　賽後鬆口氣：保住A+嘅人工

39歲的硬地滾球港隊「大師兄」梁育榮，在巴黎殘奧夥拍張沅贏得混合BC4級雙人賽銀牌。梁育榮承認賽前有壓力，若果無法在殘奧奪牌，他就無法保持現有的精英運動員資助，如今摘得一銀，也鬆了口氣地說：「最終達成咗，對未來4年都好有幫助。」25歲的張沅一鳴驚人，首次參加殘奧即取得兩銀，她表示在重要比賽還是太緊張，未能發揮最好，期望4年後再創佳績。



巴黎殘奧硬地滾球混合BC4級雙人賽，梁育榮/張沅得到銀牌。（中國香港殘疾人奧委會提供）

在當地時間昨（5日）晚的巴黎殘奧硬地滾球混合BC4級雙人賽決賽，梁育榮/張沅面對哥倫比亞的兄妹組合Edilson Chica/Leidy Chica，打完頭兩局後落後0：2。在第三局，哥倫比亞組合再取4分，拋開到6：0。雖然梁育榮/張沅在第四局追到1分，但仍以1：6落敗，獲得銀牌。

對於第三局被哥倫比亞取了4分，梁育榮解釋兩人決定打得進取一點，可惜打失了，並亂了陣腳。他在電視台訪問中大讚對方表現：「哥倫比亞嘅發揮係超水準，真係超水準，我哋都覺得輸得服，返去會再努力啲。」

巴黎殘奧硬地滾球混合BC4級雙人賽，梁育榮/張沅得到銀牌。（中國香港殘疾人奧委會提供）

在較早前的BC4級男子個人賽，梁育榮八強止步。梁育榮說：「整個比賽自己發揮都滿意，係有啲關鍵球緊張，處理得唔係幾好。我喺雙打放鬆咗好多，去享受比賽，打好每一球波。」

梁育榮由2004年起參加殘奧，今屆第六度參賽，這面銀牌是他的第七面殘奧獎牌。他說：「賽前都有啲壓力，因為我之前喺世錦賽冇獎牌，我要保持A+嘅人工就要喺殘奧度攞到獎牌。我最終達成咗，對我未來4年都好有幫助。」

巴黎殘奧硬地滾球混合BC4級雙人賽，梁育榮/張沅得到銀牌。（中國香港殘疾人奧委會提供）

據體育學院的殘疾人運動項目精英資助評核準則，全職精英甲+運動員的標準每月資助有3.4萬港元，條件包括在殘奧取得獎牌，或者在世錦賽、世界盃總決賽取得獎牌兼名列前1/3名次。若果未能在殘奧奪牌，得第四至八名，就會被列為精英甲級，全職每月資助降為2.42萬港元。

梁育榮以一面銀牌完成巴黎殘奧，他多謝市民、教練、家人及體院的支持，特別提到體院為他們提供心理學家、營養師、物理治療師及按摩師。

巴黎殘奧硬地滾球混合BC4級雙人賽，梁育榮/張沅得到銀牌。（中國香港殘疾人奧委會提供）

張沅在BC4級女子個人賽及混合雙人賽各得一銀，她認為需要改善面對關鍵比賽的心理質素，她說：「覺得今次表現不過不失，大致上OK，但一啲關鍵位，好似決賽、四強嘅淘汰賽，都仲係比較緊張，唔係好識處理狀態，希望嚟緊呢4年調整得好啲，下屆我哋再衝過。」