巴黎殘奧｜硬地滾球何宛淇拍謝德樺奪金　「只要相信，沒不可能」

恭喜港隊得到今屆殘奧第3金！已有一面女子個人賽金牌在手的何宛淇，當地時間昨（5日）晚9時與拍檔謝德樺出戰硬地滾球BC3級混合雙人賽決賽，面對韓國隊的鄭豪源/姜善熙，兩人以5：3擊退對手，為港隊增添多一面金牌。

目前港隊以3金4銀1銅排獎牌榜第28位。



何宛淇及謝德樺在巴黎殘奧硬地滾球BC3級混合雙人賽為港隊贏得金牌。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

在上屆東京殘運，謝德樺/何宛淇與獎牌緣慳一面，準決賽以2：5不敵韓國，到季軍戰以0：7負希臘。

在今屆巴黎殘奧，謝德樺/何宛淇捲土重來，在分組賽兩戰全勝，以首名入八強。以3：1擊敗巴西晉級準決賽，再以3：2贏泰國闖決賽，到今仗以5：3擊敗韓國的鄭豪源/姜善熙摘金。

何宛淇及謝德樺在巴黎殘奧硬地滾球BC3級混合雙人賽為港隊贏得金牌。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

3次征戰殘奧的何宛淇賽後接受電視台訪問時說：「真係好開心，因為我哋終於做到嘞。我哋咁多年等咗咁耐，努力咁耐，終於做到嘞。原來只要相信，係沒有不可能！」何宛淇較早前已贏得硬地滾球BC3級女子個人賽金牌，今屆累積兩金。

何宛淇及謝德樺在巴黎殘奧硬地滾球BC3級混合雙人賽為港隊贏得金牌。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

為彌補遺憾全力訓練 何宛淇：可以話係冇朋友

回想起3年前東京殘奧，兩人在準決賽及季軍戰落敗，無緣獎牌。何宛淇說：「就係嗰個遺憾，先至令我哋更加加把勁，去繼續衝我哋嘅目標。特別呢幾年，大家都好努力。我相信大家除咗訓練嘅時間同比賽，基本上都好少時間陪屋企人同朋友，可以話係冇朋友。好多時候朋友約我哋食飯去玩，好多都推晒。」

她再強調：「想話畀觀眾知，只要我哋相信呢件事，冇嘢係冇可能。」

何宛淇的丈夫、也是她的管道助理員李榮傑說：「我哋終於做到嘞，我哋等咗好多年。」

何宛淇及謝德樺在巴黎殘奧硬地滾球BC3級混合雙人賽為港隊贏得金牌。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

39歲的謝德樺表示上屆差少少，拿不到獎牌，所以今屆能夠贏得金牌，十分興奮。

謝德樺的管道助理員劉煒麒說：「我哋奮鬥咗好耐，承諾咗好多嘢，終於得咗，所以真係好開心好興奮。」

劉煒麒本身有正職，要放工後或放假去訓練，犧牲了很多陪伴家人的時間，尤其他的女兒才出世了幾個月。他說：「呢段時間好辛苦，但多謝屋企人嘅支持。同埋啱啱我爸爸身體有問題，嚟之前先知道，所以呢塊牌對我嚟講好特別、好重要。」說起父親，劉煒麒也不禁哽咽。

何宛淇及謝德樺在巴黎殘奧硬地滾球BC3級混合雙人賽為港隊贏得金牌。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

港隊今屆在硬地滾球大豐收，獲得3金2銀，龍子健先在男子BC1級個人賽摘金，之後何宛淇在女子BC3級個人賽得金牌，再在BC3級混合雙人賽拍謝德樺得冠軍。BC4級的張沅就獲得兩面銀牌，她先在女子BC4級個人賽得銀牌，再拍梁育榮在BC4級混合雙人賽奪得亞軍。