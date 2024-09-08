市建局為私樓編維修保養指引範本　擬第四季推出　降低圍標風險

本港近年不時發生樓宇維修圍標案，市建局行政總監韋志誠表示，市建局正編製一套適用於一般私人樓宇的《住宅及綜合用途樓宇保養手冊編製指引及範本》 ，計劃於今年第四季上載至市建局的「樓宇復修平台」網站，供業主和物業管理公司參考和使用。



市建局行政總監韋志誠表示，市建局正編製一套適用於一般私人樓宇的《住宅及綜合用途樓宇保養手冊編製指引及範本》。(資料圖片/梁鵬威攝）

韋志誠在網誌表示，市建局編製「指引及範本」，詳列公用部分維修保養工程檢驗和維修方法，有系統地列出私人住宅及綜合用途樓宇和屋苑日常和非日常維修保養工程項目的種類、檢驗周期和維修方法，供業主和管理公司參考，以便聘用相關的工程人員進行維修。

就結構構件和公用設施可使用年期，「指引及範本」其中一個部分，要求業主及管理公司委聘的顧問，因應相關設施保養承辦商提供的資料，填寫屋苑所使用的設施產地、保養周期、預計可使用年期和其他技術資料，以擬訂於未來10年的維修保養計劃。因此，法團便可因應保養計劃，為於不同階段而需進行的設施維修以至更換工程，適時召集業主展開討論，並落實相關工程。

就項目估算，市建局團隊在「指引及範本」內提供一份工程財務預算表格，並預設多項財務公式，顧問只需將每項工程的檢驗和維修費用輸入公式內，就可估算工程項目所需的總金額，讓管理公司按照樓宇的單位數目和業權份數，計算每個業戶應分擔的費用，以及為維修基金建議供款方案，再交予業主商討落實。

市建局冀盼這份「指引及範本」能協助業主按不同構件及設施的周期，為所屬大廈或屋苑進行檢查及維修，不但可保持樓宇良好狀況，亦因為將大維修工程的項目「拆細」並在不同時段進行，因此每項工程涉及的金額較細，相信可將圍標的風險降低。