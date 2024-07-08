市建局上年度蝕39億　觀塘市中心最快年底再招標　找「外援」投資

近年樓市持續走下坡，影響市建局的營運收益。市建局主席周松崗今出席傳媒聚會時表示，市建局上年度錄得39億元淨虧損，屬於連續兩個年度出現虧損。他又指，今年和下個年度是市建局的「收購年」，連同早前未完成重建等項目,市建局在收購及建築成本的支出大約 643 億元，以市建局現時只有約 180 億元現金儲備來說,是不足以應付，市建局已制定融資框架。



此外，去年流標的市建局觀塘市中心第四及第五區「巨無霸」商業項目，將最快於今年年底重新招標，市建局已就項目邀請顧問公司，在中東、日本及韓國等地方接觸當地發展商推介項目。韋志成表示，市建局亦有與本地發展商接觸初步反應正面，估計會有發展商入標。



市建局主席周松崗（左）、行政總監韋志成在傳媒聚會時亦透露，在九龍城街市重建時會用上有用九龍城特色的設計圍板。（呂穎姍攝）

去年九龍城盛德街項目虧損15億元重建，出現「高買低賣」情況，如情況持續或影響市建局的營運收益。市建局主席周松崗表示，市建局上年度錄得約8.3億元的營運虧損，連同市建局為多個已開展的項目作出約31億元減值撥備，市建局上年度的淨虧損為39億元，形容對市建局可以說是困難的一年。雖然市建局連續兩個年度出現虧損，但他認為情況不涉結構性問題，料只是周期性問題。

至於今明兩年度的未來發展，市建局指未來兩年會是「收購年」，有5個項目進入業權收購階段，包括衙前圍道、明倫街／馬頭角道項目「五街」、毗鄰的土瓜灣工業樓宇、靠背壟道／浙江街公務員建屋合作社項目，及皇后大道西桂香街項目。

他又指，今年和下個年度,是市建局的「收購年」，有5個已啟動的項目會進入業權收購階段，五個項目涉及的總收購開支約 300 億元，連同早前未完成重建等項目,市建局在收購及建築成本的支出大約 643 億元。由於目前市建局現金儲備180億元不足以應付相關支出，故市建局已制定融資框架，並準備在今個財政年度發行債券和銀團貸款。

周松崗補充，會因應市場環境，不時檢討項目不同階段的推展時間表，但強調「唔會因為樓價低就收快啲」。他又指，舊樓業主不會因推展時間而有所影響，因為市建局在收樓後很快就會撥款予業主，故如其在短時間內添置回物業，則不會因樓市高低而有影響。

市建局行政總監韋志成。(資料相片)

行政總監韋志成補充，由於發債的貨幣為港元，故主要會接觸對港元有興趣的澳門及新加坡投資者，由早前市建局已到赴澳門介紹市建局，而明日亦會到赴新加坡去推介市建局及介紹將於年底重新招標的觀塘市中心項目。

去年2月流標收場的市建局觀塘市中心第四及第五區「巨無霸」商業項目，將最快於今年年底重新招標，其中市建局在就項目邀請顧問公司，在中東、日本及韓國等地方接觸當地發展商推介項目。

除此之外，市建局亦有與本地發展商接觸，韋志成認為，初步反應正面，加上項目已加入不同改善項目的措施，如試行「浮動規劃參數」等，估計會有發展商入標，「暫時覺得不會流標。」被問到就重建項目接觸發展商是否首次，他解釋，以往的重建項目都有與發展商接觸，強調相關變動「非為發展商而設，而是為項目而設」。

觀塘市中心重建計劃第四和第五發展區的商業項目將試行「浮動規劃參數」模式，並引入「垂直城市」發展理念。（資料圖片／城規會文件）

市建局早前表示，正研究改革同區7年樓齡補償機制，惟發展局稱政府現階段無意調整。韋志成表示，會跟從政府取態，而市建局亦計劃引入不同的招標條例，如容許分期支付地價，更改以往發展商要符合資金或經驗的要求才可入標，而是容許合組財團的形式參與。他又提到，「垂直城市」發展理念及「浮動規劃參數」模式不用只用於單個項目，未來如有其他項目合適亦會引入，但當然需待城規會批准。