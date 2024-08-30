女總督察葉文儀大鬧醫院　醉酒不檢罪成　官斥令警隊蒙羞准緩刑

女總督察涉休班期間在醫院醉酒鬧事，大吵大鬧，並向到場警員稱「你吔咁樣樣對自己人？」又當眾拉扯一名高級警司的褲袋，從而被票控一項醉酒時在公眾地方行為不檢罪，裁判官覃有方今（30日）在沙田法院裁決時指，女總督察案發時情緒不穩，行為挑釁，一時講警察術語，一時又講日文，認為她受酒精影響，並質疑為何控方不控更重罪名，裁定被告傳票的罪名成立。法官判刑時又指，女總督察的行為令警隊蒙羞，損害警隊形象，判她監禁15天，緩刑兩年。辯方庭外透露，將會上訴。



女被告葉文儀（53歲）被票控於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田香港中文大學醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。

女被告葉文儀被裁定酒後行為不檢罪成，其律師團隊稱葉將提出上訴。(朱棨新攝)

女被告葉文儀每次上法庭都會換上新裝。(朱棨新攝)

女被告葉文儀亦有不少旗袍衣著。(朱棨新攝)

女被告葉文儀。(朱棨新攝)

女總督察葉文儀。(凌子淇攝)

女被告葉文儀。(朱棨新攝)

被告案發時說話條理不清

裁判官裁決指，認為涉案病房和走廊屬公眾地方，又引用被告案發時的說話，包括「我civil action告Q你」、「你當我Kai㗎？豈有此理」等，指她當時情緒不穩，說話條理不清晰，行為挑釁。

一時用警員術語一時講日文

裁判官續指，被告的行為對醫護和病人構成滋擾，亦未有和現場警員合作。她有時使用警員術語，甚至說日文「ありがとうございます」（謝謝），認為她當時狀態並不尋常。裁判官認為被告作為總督察，知道相關行為不被接受，並指其行為受酒精影響，遂裁定她罪成。

入職30年恐失長俸

辯方求情時指，本案屬同類案件中較輕微類別，認為應判處罰款。辯方回應指，被告判刑時應被一視同仁，又指她加入警隊30年，將因本案面對紀律聆訊，恐會失去長俸。

官指被告用上不少警力

惟裁判官卻指被告行為使用不少人力。又引用警員的誓言，即使休班亦需行為良好。裁判官坦言，不明白控方為何不告更嚴重的控罪，根據涉案片段，被告涉抗拒正執行職務的警員。

被告行為損警隊形象

裁判官判刑時指再強調，警員負責執法，若他們行為不檢，如何要求他人服從法紀。裁判官斥責被告的行為令警隊蒙羞，損害警隊形象，考慮她因此面對紀律聆訊，或會失去長俸，判她監禁15天，緩刑兩年。

被告質疑警員對她如黃絲暴徒

控方案情指，被告被指曾在中大醫院的病房內毆打母親，遭帶到走廊。審訊時播放警員隨身攝錄機的片段，顯示被告遭多名警員圍住，警員多番著她冷靜。被告不滿說：「你吔咁樣樣對自己人。」又質疑警員對她如「黃絲暴徒」。現場一名軍裝男警反指：「你似自己人咩，你而家似幫辦咩…..你有冇尊重自己，有冇尊重你職業，在我面前耍官威？」

高級警司陳少鳴稱當日到場了解，曾遭被告葉文儀扯高條褲。(警聲照片)

事件擾攘個多小時

被告其後要求上廁所，但不滿警員安排，謂「我同你合作，你同我玩嘢......CID嘅嘢我熟過你」。被告曾嘗試離開，但遭警員攔住。警員其後指被告涉襲擊母親，拘捕她。被告被帶走時，一度跌倒，坐在地上。事件擾攘1個多小時，她最終被抬上擔架床。

高級警司到場被扯起褲袋

高級警司陳少鳴供稱，他到達中大醫院時，被告和警員在走廊爭拗，亦有肢體接觸。其後，各人前往醫院的會客室，惟被告途中突然扯他的褲頭至褲袋的中間位置，令他「成條褲扯高咗，扯起咗。」陳指示在場的女警拉開被告的手。

女警指被告一時自言自語一時抹眼淚

女警長曾穎心指，把被告帶同會客室後，對方初時表現平靜，後來又再情緒起伏，形容她：「有時就自己喺度講嘢，有時就耷低頭抹眼淚，有時見到佢喺度笑。」葉之後與同僚陪被告上廁所，葉走出會議室後表示，不想有人陪她如廁。

案件編號：STS 1358/ 2024