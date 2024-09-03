警司涉非禮襲擊　督察指一邊讓被告駕車一邊勸阻　辯方指做法荒誕

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，及危駕並襲擊同袍案，今（3日）在區域法院續審。涉案男督察續作供，指曾勸阻被告酒駕。他當日登上車輛後關門，解釋稱因試過肢體接觸的方式阻止被告不果，故改用更溫和的方式，即「一路揸車一路勸」。辯方質疑此做法「極其荒誕」，督察不同意。



被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

男督察賴文顯(圖)指，案發時答應讓被告開車，期間勸阻被告醉駕。 。(資料圖片)

案發時駐守沙頭角的督察賴文顯續作供，他昨提及在7月15日晚宴當天，曾和女事主X、督察蔡文浩阻止醉酒的被告開車，期間蔡因試圖拔走車匙，遭被告咬傷手指致流血。

辯方指「一路揸車一路勸」屬「極其荒誕」

辯方今盤問指，根據涉案停車場閉路電視片段，賴曾一度登上被告駕駛的車輛，並關上車門，質疑賴此舉與其想阻止被告開車的說法不符。賴解釋指，他們此前已試過用以肢體接觸的方式勸阻被告，但仍未能成功。因此，他們之後決定採取更溫和的方式，即「暫時答應佢開車嘅要求」，在車上以言語勸阻被告，望他能緩和情緒，理性思考後停止自己不當的行為。辯方聽罷質疑，賴「一路揸車一路勸」的做法極其荒誕，賴不同意。

被告曾被要求就同僚違規事件求情 證人不同意

辯方指，賴、X及蔡在晚宴時曾向被告談及，沙頭角警署同事受查事件，包括遲到早退、虛報逾時工作津貼、禁區爬獨木舟等違規違紀事件等。賴擔心事件再進一步調查，會影響到他，揭發當中有隱瞞包庇、疏忽職守等。

辯方指，督察賴文顯等人於晚宴中，要求被告陸振中(圖)就同僚違規事件求情，賴庭上否認。(資料圖片)。

賴等3人遂在晚宴上，表示希望被告能為他們求情，大事化小。被告則稱「咁大件事」需要時間思考，又指事件涉及公職人員行為失當，他不能承諾會為他們化解事件。被告亦指，他更不能公然包庇下屬，著他們下星期到期辦公室詳談。賴對以上說法一概表示不同意。

案件編號：DCCC137/2023