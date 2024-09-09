舒適堡老闆夫婦去年抵押17住宅　三按借2000萬元　早現財困徵兆

舒適堡宣布「暫時全線結業」後，周日（8日）指灣仔店將原址重開，並由新投資者以「Healthy」品牌營運。

舒適堡創辦人夫婦持多個私人住宅物業，估計市值合共逾一億元。《香港01》發現，兩人早於去年底出現財困徵兆，曾抵押17個住宅物業及三個車位，「三按」借貸2000萬元。

另外，創辦人夫婦早前曾與財務公司協議，將一個美孚曼克頓山物業的賣樓收益，轉讓予財務公司，而非承按單位按揭的銀行，做法罕見。



舒適堡創辧人陸毅強、何玉華多年鍾情投資住宅物業。《香港01》發現，2023年12月，二人用17個私人住宅物業及三個車位，向澳門商人楊海成旗下「實德財務」，「三按」借取不多於2000萬元款項，可見該大型健身店去年底已陷財困。

被抵押的物業包括七個紅磡都會軒住宅單位、八個大圍雲頂峰住宅單位另加三個車位、一個美孚新邨自住物業單位，及一個旺角住宅單位。按市值估計，被抵押的個物業市值超過一億元。

該17個物業中，有數個已於本年初售出，陸毅強、何玉華夫婦現時持有物業，市值仍有約一億元。不過，近月樓價下跌，即使二人出售所有物業，估計償還一按、二按及三按的借款後，有餘款亦所餘無幾。

▼陸毅強、何玉華夫婦賣出的曼克頓山3座中層D室▼



曾協議賣樓收益轉讓財仔 而非承按銀行

陸毅強夫婦於6月，曾以900萬元沽出美孚曼克頓山三座高層D室單位。有關單位的按揭原由上海商業銀行承按，但《香港01》發現，今年5月，即單位出售前，陸毅強夫婦於曾與一間財務公司簽訂文件，協議將該單位出售所得的收益，轉讓予該財務公司，而非承按單位的銀行。

有關做法罕見，事件亦反映出兩人財困。涉事的財務公司曾試圖向土地註冊處，註冊有關協議文件，但註冊後來被取消。

▼9月8日 舒適堡灣仔分店▼



創辦人夫婦鍾情投資住宅 帳面曾獲利豐厚

翻查紀錄，陸毅強夫婦向財務公司「三按」抵押的紅磡都會軒七伙，全部是2004年向發展商購入的一手物業，當時的實用呎價只是4000多元，帳面計曾獲利豐厚。夫婦二人於2009年向購入八個大圍雲頂峰單位，當時亦是一手物業。

舒適堡由陸毅強、何玉華夫婦於1986年創辦，高峰時期，舒適堡在全港有23間分店，惟自2018年開始，舒適堡香港區業務出現收縮，亦不時傳出欠租消息。

▼9月6日 舒適堡宣布「暫時全線結業」▼



舒適堡頻遭業主入稟 三個月追租1430萬元

舒適堡自2023年起，頻頻被業主入稟追租。單計2024年6月至8月，舒適堡至少被各分店業主入稟追租26次，合共約1430萬元。

舒適堡各分店近月接連結業，更涉嫌欠供員工的強積金。積金局9月1日表示，舒適堡未為約740名員工繳交6月及7月的強積金供款及附加費，涉約300萬元。

截至周一（9日）下午四時，消委會暫接獲1000宗投訴，涉及金額近3100萬元。至少5名舒適堡教練同日到尖沙咀警署報案，指在公司結業前一星期，並加重顧客購買會籍的佣金，質疑公司以利誘方式要求其推銷會籍，認為有詐騙之嫌。

舒適堡在官方網站宣布「灣仔店將於日內開業，全面投入服務」。（舒適堡官方網站截圖）

舒適堡稱改以「Healthy」品牌營運 未透露新投資者身份

舒適堡周日（8日）指宣布，灣仔店將原址重開，並由新投資者以「Healthy」品牌營運。不過，舒適堡至今未透露新投資者的身份，營運舒適堡的公司，註冊文件至今亦未見有人事變動，商業登記亦未見單以「Healthy」一詞登記的業務。

近月連賣三單位救急 三個月套現2685萬元

創辦人夫婦近月連環抛售美孚曼克頓山物業救急。今年5月，二人以895萬元，賣出3座中層D室，6月以900萬元沽出3座高層D室，並於近日以890萬元賣出3座中層D室。換言之，陸氏於3個月内連環抛售三伙單位，合共套現約2,685萬元。