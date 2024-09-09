舒適堡結業｜教練指結業前公司促推銷會籍加佣金　質疑涉詐騙報警

有38年歷史的舒適堡上周五（6日）宣布暫時全線結業，有健身教練指在結業一星期前，公司仍加重佣金，如顧客購買3萬元會籍便可獲1000元佣金，質疑公司以利誘方式要求其推銷會籍，認為有詐騙之嫌。至少7名舒適堡的教練今日（9日）在議員陪同下，到尖沙咀警署報案。



至少7名舒適堡教練今日（9日）在議員陪同下，到尖沙咀警署報案。（廖雁雄攝）

去年11月入職的苦主馮先生指，舒適堡在9月1日、即結業一星期前，仍向教練聲稱會增設特惠佣金，如顧客購買3萬元以上的會籍，教練會有1000元佣金，如會籍價錢越高，佣金則越多，他指以往未試過有相關特惠佣金。

被問到有否聽聞新投資者提出以每堂100元酬勞續聘，馮先生表示得悉事件，他亦從舊經理口中得悉灣仔分店重開，希望教練在沒有底薪的情況下續聘，他批評待遇「不合理」。他又斥，至今仍沒有高層向他們協調和交代情況，他們亦不知道新投資者是誰。

他指颱風當日想查看何時上班時，才透過公司通告得知結業消息。他指承受很大壓力，「行出嚟我哋都唔想」，希望能盡快還員工一個公道，如警方調查後認為公司有違法，他們願意挺身而出做證人。他說事件涉及700多名員工，希望事件盡快解決。

據了解，今日報警的苦主來自上水、銅鑼灣、美孚等分店。