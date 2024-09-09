舒適堡結業｜苦主年初簽十年約料無法追討　議員質疑易手撇清關係

連鎖健身中心「舒適堡」上周五（6日）無預警宣布「暫時結業」以重整業務。有苦主表示，今年年頭以約1萬元簽下10年會籍，再分期買下私人教練堂，他稱已預計無法追討，對於舒適堡灣仔店「易手」，他坦言感到矛盾，「細嗰啲（健身中心）都係會執、大嗰啲又係出事，真係好棘。」



跟進事件的工聯會立法會議員鄧家彪表示，現時收到逾百宗旗下員工求助，保守估計公司涉一個月欠薪1,500萬元。他質疑，舒適堡針對易手的說法前後不一，公司最新表示會以新品牌易手，懷疑是為與舒適堡撇清關係。



有38年歷史的舒適堡Physical健身中心9月6日起暫時全線結業，在太古康怡分店，有路經市民一窺內部情況。(資料圖片／廖雁雄攝)

苦主葉先生於港台節目《千禧年代》指，今年年頭與舒適堡簽約，他先以約1萬元簽下10年會員，再分期買下私人教練堂。他稱已預計無法追討剩下會員合同，但最擔心的，是每隔數月便到期的教練堂未能如期完成。至於對舒適堡接手易名經營或預繳消費日後的信心，他認為現時感到矛盾，「細嗰啲（健身中心）都係會執、大嗰啲又係出事，真係好棘。」

鄧家彪：好似谷大家要搵快錢咁

鄧家彪同在一節目指，由上周五至今，一共收到超過100名健身教練、員工的求助，另外亦收到旗下數十名提供美容服務的員工求助。鄧家彪指，雖然未有具體欠薪數字，但按照積金局早前公布公司欠供兩個月強積金達300萬元，可推算出舒適堡一個月最少要支付1,500萬元薪金。

他又指，接觸個案大多表示，近幾個月公司提供的優惠「更震撼」、「推銷力度大啲」，如8000元便可簽署長年合約，他形容「好似谷大家要搵快錢咁」；加上推銷佣金、強積金被拖，故員工都有感公司出現財政問題。

就著舒適堡稱有新品牌接手灣仔店，鄧家彪就表示至今無收過雙方的正式開工通知，不過有教練指最近收到工作邀約，惟每堂減至100元。鄧家彪續認為，舒適堡前後說法不一，最初指有新投資者，後來又改稱是新品牌接手，「感覺上想同舒適堡撇清關係」，或令新公司不用再負責舊有客戶、支薪，甚至轉移會員時遇到私隱安全等問題；期望舒適堡可盡快出面交代。

梁熙接逾四十宗會員求助 倡限制預繳服務簽約年期

梁熙於同一節目表示，收到四十多宗會員求助。他指，收到求助最高一宗共涉24萬，事主於短時間簽下6張合約，大部分未完全使用。梁熙稱，不論美容、健身合約，香港一般可簽署10年，甚或30年，問題是商戶可能只有一年租約，此部分屬「灰色地帶」。

他續指，以紐約為例，健身合約一般不可超過36個月；澳洲昆士蘭州則不可提供超過租用地點2年的合約；若然可向政府提供擔保金、存款證明，才能提供10年、20年合約。梁熙說，求助個案之中，有不少人簽下超過3年合約，10年亦然。他認為並非要一刀切限制合約年期為3年，但相信若有上述保障，對市民可有一定幫助。

對於新品牌接手，梁熙指求助人「唔會特別覺得好有希望」，故目前以協助追討賠償為主，包括從單據合約、信用卡記錄方面追回。他提到，若涉信用卡支付長期預繳合約，有機會是由信用卡公司供款全數，即使分為每月分期仍難追討。