iPhone 16｜先達手機店主料「沙漠色」刺激銷情　惟難掀炒賣熱潮

蘋果公司今日本港凌晨時間，在美國加州舉行秋季發佈會，展示新一代iPhone16的重點功能。距離正式開售尚有10天，記者早上到旺角先達廣場視察，部份店鋪指暫未接獲iPhone16訂單。有檔主預計，今年新增「沙漠色鈦金屬」新色或可刺激銷情，整體銷量不會大跌，「總有一班人唔介意畀多少少錢換部新機嘅」，不過炒賣熱潮或不如往昔，主因是內地客對iPhone手機需求減少。



先達檔主徐先生表示，預計今年炒賣熱潮或不如往昔。（洪戩昊攝）

「潮流機地」檔主徐先生表示，暫未有客人向他查詢iPhone 16相關資訊，而根據往年經驗，多數於發佈會後約一週才會有相關查詢。

iPhone 16今年推出「沙漠色鈦金屬」新色，徐先生指每次iPhone推出新顏色也能刺激銷情，惟預計今年炒賣熱潮不再，除因經濟不景外，內地客減少才是主要原因。

他指，以往炒賣最熱烈的時候，大多是內地買家，目前內地有許多手機品牌提供選擇，市場對iPhone的渴求已不如以往。被問iPhone 16的銷情會否大幅下跌時，徐先生則表示不認同，因iPhone始終有一群固定擁躉：「總有一班人唔介意畀多少少錢換部新機嘅。」