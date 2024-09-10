iPhone 16選購攻略｜減價後規格對比 應該如何揀｜售價＋發售詳情

iPhone 16／16 Pro系列選購攻略，與減價後15／14規格對比 應該買邊款好？｜Apple iPhone發布會終於完結，今年Apple公布全新的iPhone 16／16 Pro系列，同時亦都將iPhone 15及14減價，如果想升級換新機的果迷，應該如何選擇？立刻為大家作規格對比，以及選購建議。



論性能而言，當然iPhone 16 Pro系列最強，但以性價比而言，或許iPhone 14或16才是最佳選擇。

iPhone系列規格對比👇👇👇

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舊機用家值得考慮升級嗎？

如果是iPhone 15 Pro的用家，基本上可以毋需考慮升上iPhone 16 Pro，因為性能上未有超大幅升級，只是增加拍攝按鈕以及續航力增加。不過如果iPhone 15用家，又想玩AI功能，或許升上iPhone 16算是可以考慮的選擇，不過記者還是建議等待iPhone 17更好，因為對應中文AI功能最快都要明年才可以用，而且性能同樣未有飛躍式進步，感覺未去到非換不可的程度。

iPhone 14最高性價比

iPhone 16性能當然比15增強不少，但有一關鍵分別在於iPhone 15並不對應AI。因此如果想玩AI功能的果迷，基本上不需要考慮iPhone 15或以下的機型。

但如果大家只想找一部最抵玩的iPhone，或許會考慮iPhone 14或iPhone 15。不過論售價而言，iPhone 15與16只差900元，感覺性價比不太抵玩。如果想平玩iPhone，又不介意沒有AI的話，建議選擇只售$5099起的iPhone 14系列，性價比會更好。

iPhone 16與16 Pro的選擇

想買今代的新機，又想玩AI的話，是否選擇iPhone 16 Pro就最好呢？當然而性能而言，16 Pro及16 Pro Max都是頂級的選擇，不過今代iPhone 16有很多功能已經與16 Pro系列看齊，如屏幕都是Retina XDR屏幕，同樣擁有高達2000nits亮度，而且同樣對應Wi-Fi 7無線網絡連接。而且亦都有Camera Button以及Action Button，操作無分別。而A18處理器亦只與A18 Pro的核心性能差少許，對於一般用家、打機而言，iPhone 16已經足夠強勁。只是差沒有5x tele遠攝鏡、4K 120fps部份專業拍攝功能，而且兩款機都對應AI功能，因此一般果迷用家相信iPhone 16已經非常夠用。

iPhone 14或許成最抵玩的iPhone

iPhone 16系列即將在香港時間9月13日下午8時，於Apple官方網站開始預購，9月20日正式推出。