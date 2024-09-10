iPhone 16 Pro/Max價錢、香港發售日期、新顏色、尺寸懶人包

iPhone 16 Pro價錢、香港發售/上市日大公開，以下為你們準備了最新iPhone16 Pro/Max香港價錢、發售日期、新顏色、尺寸懶人包。



iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro香港價錢、預訂/上市日期

想知道如何搶 iPhone 16 Pro 系列，以及發售日的回收價，就要留意 hashTECH 的後續報導！

香港預訂日期:9月13日晚上8時開始

香港發售日期:9月20日

*每人限購兩部 iPhone 16 Pro 及兩部 iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro價錢

128GB:$8,599

256GB:$9,399

512GB:$11,099

1TB:$12,799

iPhone 16 Pro Max 價錢

256GB:$10,199

512GB:$11,899

1TB:$13,599

iPhone 16 Pro顏色:沙漠色鈦金屬新登場

iPhone 16 Pro系列會繼續用鈦金屬設計，顏色方面，今年會有新出的沙漠色鈦金屬，以為另外三隻顏色選擇，包括原色鈦金屬﹑白色鈦金屬﹑黑色鈦金屬。

iPhone 16 Pro 提升鈦金屬機身內部設計，提供更佳的強度與重量比率設計，採用 100% 再生鋁金屬的底層散熱架構，配合機背玻璃的最佳化設計，提升其散熱效能，鈦合金框架還具有精密噴砂處理。對比 iPhone 15 Pro，持續效能表現更出色，提升達 20%。

iPhone 16 Pro/Max 4隻顏色

iPhone 16 Pro螢幕尺寸

更大的螢幕與極窄邊框

iPhone 16 Pro Max 配備了 Apple 史上最大的 6.9 吋螢幕。這兩款機型的螢幕尺寸不僅超越了前一代，還採用了超薄邊框設計，以及超級 Retina XDR 螢幕

iPhone 16 Pro:6.3吋

iPhone 16 Pro Max:6.9 吋

iPhone 16 Pro全新相機控制按鈕

iPhone 16 Pro 新增了一個全新的相機控制按鈕，專為相機功能而設，位置位於機身右側下方。用戶只需按下這個按鈕即可迅速啟動相機，再次按下則可拍攝照片，長按則可開始錄影。這個按鈕不僅具有觸感反應，還支援手勢操作。輕輕一按，便能自動鎖定焦點和曝光，甚至在拍攝過程中切換鏡頭或進行變焦。