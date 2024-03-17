長者自殺率升　葉兆輝指移民潮增孤獨感　倡關愛隊「洗樓」探望

香港人口老化情況嚴重，近年更出現不少長者自殺的慘案，港大防止自殺研究中心總監葉兆輝今日（17日）接受電台訪問時表示，長者自殺率有上升趨勢，維持在高水平，香港近年出現移民潮，令長者獨居及雙老照顧情況加劇，建議關愛隊定期「洗樓」探望長者，有助減低長者孤獨感。



▼社會愈趨關注照顧者支援▼



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香港人口老化情況嚴重，加上近年出現的移民潮，令長者獨居及雙老照顧情況加劇。近年更出現不少長者自殺的慘案。

指隱蔽獨居長者感被遺棄

葉兆輝接受商台《政好星期天》訪問表示，社區支援可幫助長者減低孤獨感。他舉例，以往曾為黃大仙關愛隊進行培訓，讓他們更易找出隱蔽獨居長者，最終透過一次行動找出區內不少獨居長者，「關愛隊主動接觸長者係重要，一定要讓佢哋感覺到沒有被遺棄嘅感覺，因為被遺棄嘅感覺，喺社區有隔離時，孤獨感會更大，有時唔係無物質生活，而係呢種孤獨感。」

葉兆輝接受電台訪問時表示，社區支援可幫助長者減低孤獨感。（林靄怡攝）

倡移民子女應定期聯絡父母

葉兆輝表示，現與各區的關愛隊合作，為隊員提供訓練，透過「洗樓」找出更多隱閉長者，以提供協助。他指，計劃會先從6個區展開，包括葵青、元朗、離島、北區、觀塘及深水埗，預計每區可以幫助約750名長者，當擴展至18區時，估計可以幫助超過1萬名有需要的長者。

他指，近年不少家庭移民，只留下「兩老」在港，他表示，明白每個家庭的困難，提醒子女應該定期聯絡父母，了解他們的生活狀況，在離開前亦應聯絡社區中心，讓社工可以定期到訪。