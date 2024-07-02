撒瑪利亞防止自殺會指長者生存能力跌情緒壓力大　籲上門提供支援

香港撒瑪利亞防止自殺會日前公布2023年全港自殺死亡統計數據分析，有1,092宗自殺個案，較前年升12宗，記錄創10年新高。該會總幹事曾展國今日（2日）在電台節目表示，各年齡層自殺個案上升或因近年社會氣氛差，他尤其對男性和長者自殺感到極之憂慮，因為經濟環境差有機會令男性有更大情緒壓力，70歲以上的長者因生存能力下跌，以及香港的安老政策未能完全照顧其需要，因此出現自殺傾向，他建議支援情緒服務應更主動上門接觸長者。



香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國今日在《千禧年代》表示，據死因裁判庭的數據顯示，去年的自殺死亡數字達1,092宗，比2022年上升12宗，是自2007年來最高的自殺個案數字，他認為情況令人擔心。

當中調查發現，用2023年和2022年的數據作對比，除卻50至59歲、60至69歲這兩個年齡層，在去年的自殺個案較前年略微下降外，其他所有年齡層都出現上升，包括10至19歲的青年自殺案例由39宗升至43宗，以及20至49歲男性自殺個案由359宗上升至400宗。

他表示，各年齡層自殺個案有上升跡象或因近年社會氣氛不好，他尤其對男性自殺感到極之憂慮，因他認為經濟環境差有機會令男性有更大生活壓力、經濟壓力，承受更大情緒風險，「呢兩年息率上升、供樓壓力大咗、樓價下跌變成負資產，種種情況可能令佢哋壓力大增」，因此呼籲大眾要更關注這些群組的需要。

曾展國指出，調查報告未能完全反映精神病患和自殺的關係，因死因裁判庭沒有公開所有數字讓其可研究，但他認為精神疾病是引致自殺的一大原因。（資料圖片/林幸言攝）

除了男性外，他指出長者都有很高自殺風險，據調查數字顯示，最高自殺風險的類別是退休和無業人士，其次則是藍領人士；他續指，退休人士尤其是70歲以上長者的生存能力下跌，加上香港的安老政策未能完全覆蓋其需要，對其支援不足。

他認為，雖然香港不少地方都有長者中心，但很多時有隱蔽長者都因不想麻煩別人，而不會主動到中心尋求幫助，因此他建議支援情緒的措施應更主動上門接觸長者。