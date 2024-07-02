撒瑪利亞防止自殺會指長者生存能力跌情緒壓力大　籲上門提供支援

撰文：梁祖兒
出版：更新：

香港撒瑪利亞防止自殺會日前公布2023年全港自殺死亡統計數據分析，有1,092宗自殺個案，較前年升12宗，記錄創10年新高。該會總幹事曾展國今日（2日）在電台節目表示，各年齡層自殺個案上升或因近年社會氣氛差，他尤其對男性和長者自殺感到極之憂慮，因為經濟環境差有機會令男性有更大情緒壓力，70歲以上的長者因生存能力下跌，以及香港的安老政策未能完全照顧其需要，因此出現自殺傾向，他建議支援情緒服務應更主動上門接觸長者。

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國今日在《千禧年代》表示，據死因裁判庭的數據顯示，去年的自殺死亡數字達1,092宗，比2022年上升12宗，是自2007年來最高的自殺個案數字，他認為情況令人擔心。

當中調查發現，用2023年和2022年的數據作對比，除卻50至59歲、60至69歲這兩個年齡層，在去年的自殺個案較前年略微下降外，其他所有年齡層都出現上升，包括10至19歲的青年自殺案例由39宗升至43宗，以及20至49歲男性自殺個案由359宗上升至400宗。

他表示，各年齡層自殺個案有上升跡象或因近年社會氣氛不好，他尤其對男性自殺感到極之憂慮，因他認為經濟環境差有機會令男性有更大生活壓力、經濟壓力，承受更大情緒風險，「呢兩年息率上升、供樓壓力大咗、樓價下跌變成負資產，種種情況可能令佢哋壓力大增」，因此呼籲大眾要更關注這些群組的需要。

曾展國指出，調查報告未能完全反映精神病患和自殺的關係，因死因裁判庭沒有公開所有數字讓其可研究，但他認為精神疾病是引致自殺的一大原因。（資料圖片/林幸言攝）

除了男性外，他指出長者都有很高自殺風險，據調查數字顯示，最高自殺風險的類別是退休和無業人士，其次則是藍領人士；他續指，退休人士尤其是70歲以上長者的生存能力下跌，加上香港的安老政策未能完全覆蓋其需要，對其支援不足。

他認為，雖然香港不少地方都有長者中心，但很多時有隱蔽長者都因不想麻煩別人，而不會主動到中心尋求幫助，因此他建議支援情緒的措施應更主動上門接觸長者。

撒瑪利亞防止自殺會：去年自殺死亡人數達十年新高　長者佔最多去年長者自殺死亡484宗　創47年新高　撒瑪利亞會：伯伯易感孤獨新冠肺炎｜撒瑪利亞會憂失業群組高危　籲當局出措施減經濟壓力青少年求助個案升33%　撒瑪利亞防止自殺會增設危機服務專線支援撒瑪利亞會防止自殺會主席接線救人三十載　憑背後風聲判斷危險性
自殺
長者