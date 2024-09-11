Hypefest音樂節11月首度中環海濱舉行　料吸30000人入場

港產潮流雜誌Hypebeast近年由網上進軍實體活動，自2018年起，分別在紐約、內地秦皇島等地都舉辦過音樂節，今年首次「回歸」香港，將於11月9至10日舉行Hypefest 2024 Hong Kong，將邀請多位來自國外及香港音樂人演出，亦會聯乘多個品牌舉行活動。主辦方今日（11日）公布部分演出陣容，包括曾榮獲格林美獎的法國電音組合JUSTICE、本地樂隊南洋派對。主辦方預計，活動將吸引30000人進場，當中三分一為旅客。



Hypefest去年在秦皇島舉行。（Hypefest提供）

Hypebeast起初是2005年由本港商人馬柏榮創建的運動鞋網誌，其後發展為網上雜誌，主力報道街頭衣著、時尚、音樂、流行文化等消息。Hypebeast現時在社交媒體有過千萬的全球讀者，更涉足飲食、時裝等實體業務。

2018年，Hypebeast首次在美國紐約布魯克林區舉行Hypefest活動，Travis Scott、Gucci Mane等潮人更成為座上客，吸引一萬人參與。Hypefest其後亦在內地秦皇島、杭州舉行活動，入場人數亦屢創新高。

11月9日至10日中環海濱辦音樂文化祭

Hypefest近日宣布，將於今年11月9日至10日在中環海濱活動空間舉辦 Hypefest 2024 Hong Kong，是活動首度在港舉行。主辦方指，期望將活動打造成一個音樂文化祭，除了音樂人表演外，亦邀請超過20個來自本地、國內外的時尚、藝術、音樂品牌和創作者，舉行品牌限定快閃店、藝術品展示、座談等活動，當中有品牌、歌手是首次來港。

主辦方又透過與香港、內地和日本的品牌聯手合作，培育新晉品牌並支持本地創作，以經典嘉年華遊戲為靈感，帶來全新面貌的遊戲攤位，當中超過一半為香港本地品牌所參與策劃。參加者除了可參與創新互動遊戲，亦有機會贏得品牌獨家設計產品。

+ 1

格林美獎法國電音組合來港 本地薑南洋派對同場演出

音樂表演方面，由Gaspard Augé與Xavier de Rosnay組成、曾榮獲格林美獎的法國電音組合JUSTICE將擔任11月10日晚的壓軸表演嘉賓，是他們繼2015年後首次來港演出。

另外，活動又邀請來自全球各地的唱作人演出，包括美國唱作歌手d4vd、韓國另類R&B唱作歌手DEAN、曾於美國Coachella音樂節演出的泰國饒舌歌手MILLI、本地樂隊南洋派對，及韓國樂隊SE SO NEON成員So!YoON!。

主辦方料30000人進場 三分一為旅客

主辦方預料，活動將吸引30000人進場，當中三分一為旅客，又透露視乎反應，或會考慮每年在港恆常舉行。票價方面，兩日早鳥票售788元，普通單日及兩日門票分別售680及980元，主辦方形容是「十分相宜」，較同類型活動低。

另外，主辦方指，活動已獲文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助，惟未有透露有關數字。

（Hypefest提供）

Hypefest 2024 Hong Kong

日期：2024年11月9日至10日

地點：中環海濱活動空間

票價：

早鳥票：兩日$788（9月12日中午於Klook發售）

普通門票：單日$680、兩日$980（售票詳情稍後公布）

