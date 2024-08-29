Mondo Grosso夥滿島光十一月空降西九音樂節！詳細演出名單一文看

撰文：梁嘉欣
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【流行音樂/滿島光/Mondo Grosso/Anson Lo】西九音樂節（POPFEST）去年首辦時以本地流行音樂為主，今年再度舉行，除了有COLLAR、Anson Lo、周殷廷和魏浚笙等本地偶像，更宣布加入豪華海外陣容，其中重頭戲絕對是日本著名音樂製作人大澤伸一Mondo Grosso與滿島光的同場表演，更有騷靈女歌手Jorja Smith以及韓國R&B創作歌手Colde等參與演出。

西九音樂節宣傳圖（資料圖片）

今年西九音樂節於10月31日至11月3日舉行，但流行音樂表演就集中在2日（星期六）以及3日（星期日）兩天。11月2日陣容主要為本地偶像，先有COLLAR揭開序幕，隨後會有男團P1X3L成員Phoebus單飛獻唱。周殷廷和魏浚笙亦將相繼亮相，最後壓軸登場的則會是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）。

11月3日演出則集中海外陣容，最受人矚目大概是Netflix日劇《初戀 First Love》女星滿島光夥拍日本著名音樂製作人大澤伸一Mondo Grosso的同台演出，兩人此前曾合作過〈迷宮〉（ラビリンス）和〈IN THE WORLD〉兩首音樂作品，前者MV更是在香港拍攝，相信這次粉絲會有機會在香港現場聽到這兩首曲目。

除了兩位重量級人物外，亦有韓國R&B創作歌手Colde，他以韓國樂隊Offonoff主唱身分出道，其單飛作品〈Your Dog Loves You (Feat. Crush)〉〈WA-R-R〉等大受喜愛，與製作人CODE KUNST合作曲〈rain bird〉在韓國收穫大量聽眾。

同日更有唱作饒舌同樣出眾的台灣偶像婁峻碩SHOU，他今年六月曾來港專場演出，若錯過上次演唱會，今次便是大好機會能夠現場聽歌；最後則是曾獲提名格林美最佳新人獎之英過騷靈女歌手Jorja Smith，她在2019年曾奪下全英音樂獎最佳女歌手，這會是她首次與香港樂迷見面。

除了竹翠公園夜晚「越流行」戶外主舞台，2日以及3日下午亦有「星之開箱」表演，獨立音樂製作人J1M3與四位香港唱作歌手張天穎（Jaime Cheung）、孫曉賢（Kendy Suen）、黃凱逸（Zelos Wong）、顧定軒（Zeno Koo）聯手，以風、火、水、土宇宙星宿為題，把原創作品以及不同年代流行音樂重新編曲和演繹。

至於1至3日則將有英國創作團隊Squidsoup大型戶外藝術裝置《Submergence》座落海濱草坪，屆時裝置會化身戶外舞台，匯集Citypop、Urban、Jazz Funk、踢躂舞、Hip Hop、拉丁舞、當代芭蕾舞和當代中國舞等不同舞種表演。而Stanley邱士縉@MIRROR、肥仔Fatboy＠ERROR、Lyman香胤宅、KC黃家灝、Tsoul田曜誠，及「折骨Ben」趙祥誠等特別嘉賓更將不定時現身，各嘉賓具體出席日期可參考官方時間表

【活動詳情】
名稱：HKT西九音樂節
日期：2024年10月31日至11月3日
地點：西九文化區自由空間、藝術公園、竹翠公園及M+

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