電音介紹｜美國電子音樂節再臨香港　相隔6年升格Ultra Hong Kong

在2018年的Road To Ultra Hong Kong完結後，其官方社交平台就沒有太多更新，在2019年宣傳新加坡站的帖文後，便一度沉寂5年。直至今年5月，新的帖文終於出現，官方宣佈音樂節將在9月14日重回香港，亦會從Road To Ultra升格為Ultra。究竟兩者有何分別﹖Ultra一路走來的道路又是怎樣？

Ultra取名自一張專輯

Ultra的創辦人之一Russell Faibisch成長於邁亞密，於高中時期愛上電子音樂。在1993年看過英國電子樂隊Depeche Mode在邁亞密的演出後，令他決意要投身這個行列。「Ultra」這個名稱正正取自Depeche Mode在1997年的專輯《Ultra》。

Depeche Mode是成立於1980年的英國電子音樂樂隊，在1997年推出專輯《Ultra》，是成員Alan Wilder離隊後的第一專輯樂隊專輯。推出後迅即登上英國大碟榜第一位。

15歲的Russell Faibisch開始參與市內的Rave，20歲時已成為一位資深的宣傳人員（Promoter）。他其後在大學修讀商科，在1998年首次舉行名為Amoeba的活動，有2500人出席，這亦是首屆Ultra舉辦的前一年。

Russell Faibisch生於美國邁亞密，在創辦Ultra Music Festival前已經以Ultra之名成立製作公司Ultra Productions，在邁亞密舉辦各種Rave和音樂派對。

首屆海邊電子音樂節的概念卻來自Ultra的另一位創辦人Alex Omes。他在90年代是邁亞密夜店Cameo的保安（Bouncer），建立了廣闊的人脈。其後他投身電子音樂雜誌界，積極推廣邁亞密的電子音樂文化。當時由於Faibisch需要為活動刊登廣告，便與Omes相識。

Alex Omes是Ultra Music Festival的另一創辦人，他在2010年離開團隊後，仍然積極在邁亞密推廣各種電子音樂活動。他於2015年不幸離世，終年43歲。

Winter Music Conference的機遇

Faibisch和Omes一拍即合，成為朋友以及合作伙伴。他們看準邁亞密年度音樂盛事Winter Music Conference（WMC）的潛力，因為它是一個創立自1985年的業界活動，每年吸引大量海內外的業界人士前來，包括藝人、DJ、音樂廠牌代表和宣傳人員等，進行各種交流活動。故此Faibisch和Omes希望在為期一週的會議期間，乘勢舉辦一個沙灘電子音樂節。

憑著二人的努力，最終在1999年成功在邁亞密海灘的Collins Park舉辦了歷史性的第一個Ultra沙灘音樂節，更邀請了美國著名電子組合Rabbit in the Moon作為Headliner。Rabbit in the Moon曾表示答應第一屆Ultra的演出邀請是一個冒險，因為很多配套還不完善，但看到主辦單位的熱情和眾人眼中的夢想，讓他們受到感染而願意冒這個險。

Rabbit in the Moon是成立於1991年的美國電子音樂組合，成員包括擔任表演與歌手崗位的Bunny和製作人David Christophere。Rabbit in the Moon以融合舞台表演與派對音樂見稱。

第一年的Ultra取名為「Ultra Beach Music Festival」，強調其沙灘的特色。演出陣容除了上述提及的Rabbit in the Moon，還有Josh Wink、Armand van Helden和LTJ Bukem等著名DJ坐陣。迎著海風的DJ一邊播放黑膠，一邊撐扶著以免唱片被海風吹起。第一年的Ultra就是這樣原始，沒有大型的製作，有的只是音樂、DJ和觀眾。第一年的Ultra有1萬人參與，但最終卻要損失接近2萬美元。然而金錢上的損失無阻創辦人的決心，翌年捲土重來，然後一步一腳印的繼續走下去。

1999年Ultra Beach Music Festival的宣傳海報。當時音樂節的名稱仍包含「Beach」的字眼。

Ultra成為年度電子音樂焦點

今天的Ultra Music Festival (UMF)，尤其是邁亞密站，擁有舉足輕重的地位，DJ會在舞台播放從未曝光的新歌，甚至視這個音樂節為新一個年度的開始。它的獨特性在於它與電子音樂密不可分的關係，兩者自1999年開始共同成長至今。在千禧年代中期之前，電子音樂不常出現在美國電台，然而UMF卻為海外DJ打開美國市場之門，讓他們帶同自己的作品來到美國。

隨著科技和網絡世界發展，更多年輕人投身DJ和製作人行列。透過上載自己的作品，他們被更多人認識。同時觀眾數目亦增加，2007年的Ultra首次變成2天的活動，以滿足需求。2012年的Ultra更有革命性的轉變，就是首次進行網上直播。

2012年Ultra Music Festival首次進行網上直播，首次參演的Hardwell表示當時感到無比緊張。

相比網上直播已成常態的今天，12年前Ultra的這個舉動對電子音樂的成長可謂功不可沒。DJ的表演不再局限於邁亞密，全世界的電子音樂樂迷都能夠欣賞到DJ在Ultra的演出。2012年演出單位之一的Drum n Bass DJ Andy C憶述，起初沒有為意網上直播的觸及率，直至他表演後看到社交平台上的海量帖文，才切身感受到它的威力。

Andy C是來自英國的Drum n Bass DJ，創立了RAM Records。他自2001年開始加入Ultra Music Festival的大家庭，多年來擔起音樂節中Drum n Bass的重任。

Ultra與電子音樂圈共同成長

Ultra既然作為一個音樂節，它的音樂性亦相當重要。正如上文提及，音樂節與電子音樂熱潮關係密切，受歡迎的音樂類型和DJ被邀請在音樂節演出，同時未被發掘的新星亦可能在音樂節受關注，他們與其歌曲亦同時影響著電子音樂市場。

Ultra反映著不同時期的電子音樂生態。在EDM出現以前，美國以House和Techno以及後來的Trance為主。當時受注目的DJ亦是90年代尾至00年代DJ Mag的Top DJs，例如Sasha、John Digweed和Carl Cox等知名DJ，不過外間一般對他們的印象都是傳統DJ的概念，他們播放的電子音樂類型仍普遍被視為地下音樂。

Carl Cox是來自英國的House、Techno DJ，多年來與Ultra保持友好的合作關係，不單止為音樂節演出，更獲邀主理舞台，將不少DJ帶上Ultra的舞台，帶來高水準的製作。

但隨著美國音樂市場在千禧年代中後期逐漸接納電子音樂，一些兼任製作人的DJ陸續與流行音樂的歌星合作，令DJ例如David Guetta亦開始明星化。進入2010年代，正式開展EDM世代，至今知名的EDM巨星在當時陸續誕生，Hardwell、Avicii和Skrillex等名字變得無人不曉。

Skrillex在2010年代擔起EDM大旗，將英式Dubstep改良並在美國帶來極大迴響。他在2015年Ultra Music Festival的演出至今仍被樂迷視為經典演出之一。

Ultra造就一幕幕的經典時刻

電子音樂打入美國主流市場和明星DJ的出現，令Ultra出現不少經典時刻，例如2012年Madonna與Avicii共演，以及Justin Bieber出現在2015年Jack Ü的舞台，標誌著電子音樂與主流音樂的融合。DJ們對Ultra的重視有增無減，他們甚至將自身的重要時刻放到Ultra的舞台上。

已故傳奇DJ Avicii在2012年的Ultra Music Festival創造了一個歷史性時刻，在他的演出期間Madonna驚喜現身，隨後Avicii便播放了他為Madonna的《Girl Gone Wild》所製作的Remix版本。

瑞典電音天團Swedish House Mafia解散前的最後演出，便在2013年的Ultra Miami；5年後Swedish House Mafia亦再次選擇Ultra Miami的舞台重聚並慶祝Ultra Music Festival的20周年；昔日的Big Room之王Hardwell，經過4年的休息後，亦在2022年帶同全新風格的音樂在Ultra Miami復出。他們都願意將這時歷史時刻，獻給每年成為電子音樂樂迷焦點的Ultra Miami舞台。

瑞典電子音樂天團Swedish House Mafia被喻為EDM黃金年代的傳奇之一，曾推出多首大熱作品例如《Don’t You Worry Child》。多年來他們的離合皆受到樂迷關注，但對新一代電子音樂人例如Avicii、Martin Garrix等的啟發卻無毋庸置疑。

正所謂「前人種樹，後人乘涼」，有賴一眾曾被視為「地下DJ」的前人不斷付出，為整個電子音樂圈打好根基，才能讓電子音樂進入主流市場，催生新一代的EDM明星，同時令Ultra以至其他電子音樂節日益壯大。種種現象皆反映出無論地下或主流音樂，總是互相影響和依賴著。就像2024年成為電子音樂主舞台主角的Drum n Bass，其實是誕生於90年代英國、擁有悠久歷史的地下音樂。如有興趣了解Drum n Bass的前世今生，可以閱讀本專欄在今年4月的文章。

Ultra擴展海外版圖

Ultra隨著品牌的成功，在2008年開展「Ultra Worldwide」的企劃，將音樂節版圖擴展至全球。2012年更創立了「Road to Ultra」企劃，銳意在新興市場建立試點，為未來的Ultra鋪路，首個Road to Ultra在2012年選址韓國舉行。一般人認為Road to Ultra是屬於小規模的Ultra Music Festival，因此資源投入理應較少，無論場地設置、日數以及陣容都不會達一般Ultra的規模。

然而回望韓國在2012年的Road to Ultra，DJ陣容有Diplo、Hardwell、Major Lazer、R3HAB和Dillon Francis等豪華陣容，坦白說絕不遜色，因此有人解讀說，Ultra為了做好第一場Road to Ultra，當然不敢馬虎。其實從選址上已有端偽，皆因韓國在2012年的較早時間，其實已經舉辦過為期2天的正規Ultra Korea，在市場理解及營運操作上相信都已累積了經驗，因此將Road to Ultra的首站交到韓國手上，是向亞洲及東南亞市場的一種展示多於純粹作為測試。

2012年Road to Ultra Korea宣傳海報。

若要真正體會Ultra Music Festival與Road to Ultra之間的DJ陣容差異，可以觀察之後的分站安排。以鄰近東南亞地區為例，陣容及規模較小的年份有2013年在日本東京夜店AgeHa舉行的Road to Ultra，國際級的DJ只有Above & Beyond和Showtek；2014年在台灣高雄展覽館舉行的Road to Ultra，國際級DJ包括Above & Beyond、Chris Lake和Ummet Ozcan等；而2015年亦選址澳門的新濠天地夜店Cubic，坐陣的DJ有DVBBS、Nicky Romero和Porter Robinson等。

2015年Road to Ultra Macau宣傳海報。

東南亞地區的Road to Ultra亦逐一按照企劃初衷進行，日本在Road to Ultra後翌年便正式升格為Ultra Japan至今；台灣的Road to Ultra亦在2015年開始移師台北舉行，再經過3年的試驗後終在2018年舉辦了為期2天的Ultra Taiwan。由於疫情影響，台灣在2020年轉回小規模的Road to Ultra，卻是2020年全球少數仍能如常舉行Ultra活動的地區。

疫情期間全球電子音樂節皆受影響，Road to Ultra Taiwan是2022年少數能如常舉行的音樂節。瑞典DJ Alesso經過14天的隔離，踏上台灣舞台擔任壓軸表演，亦特別在演出尾段多謝台灣，在螢幕顯示著「Together Again」的同時播放他的大熱作品《Heroes (we could be)》，感動不少樂迷。

香港歷年的Road to Ultra陣容

不過， Road to Ultra也不一定代表待遇較差。除了在韓國的首站，Road to Ultra在2016年首次來到香港，已派出Knife Party、Martin Garrix、Galantis和Marshmello等DJ；翌年則有Hardwell、Kygo、Zedd等巨星來訪，而擔任Supporting的亦有當時屬新晉DJ的Rezz和Slushii等。

2016年Road to Ultra Hong Kong宣傳海報。

2018年Road to Ultra Hong Kong遷移至亞洲博覽館舉行，同樣擁有星級陣容，到訪DJ包括Axwell /\ Ingrosso、David Guetta、Galantis、Andrew Rayel和Fedde Le Grand，可見歷年Road to Ultra Hong Kong皆得到不錯的陣容。今年正式升格為Ultra Hong Kong，雖然增設了RESISTANCE舞台，但依然維持1天，而國際DJ的數量及份量與以往相比，以網上反應所見似乎未能滿足本地樂迷。

不過現階還屬紙上談兵，即將來港演出的DJ包括有Alesso、Marshmello、David Guetta、Hot Since 82、Massano和Miss Monique等，究竟 Ultra Hong Kong能否有圓滿的第一次，我們即管拭目以待。

2024年Ultra Hong Kong宣傳海報。