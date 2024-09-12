觀塘商貿區交通擠塞　警方引用智慧交通管理　巴士行快三分二時間

今屆政府施政手法強調要以「結果為目標」，觀塘商貿區長期交通擠塞，警方處理報案要花大量時間處理文件傳輸工作，申電子旅遊禁區許可證要等四日等等，警方不同部門透過引用電子科技，大大解決問題，縮短工作日數及減少文書工作，令服務加得以加快。



警方警隊服務質素監察部約每兩年舉辦一次的「警務處優質服務獎勵計劃」，表揚卓越服務項目，今年有多個涉及民生的計劃得獎。



三個得獎項目的代表向傳媒講解其項目。（夏家朗攝）

觀塘警區籌備研發智慧交管2.0 擴大服務範圍

「公共服務」金獎得主為觀塘警區交通管理。該項目搜集區內交通數據、道路使用者的駕駛及泊車特性，然後用科技分析堵塞嚴重的道路和影響交通的因素，再透過電腦模型作不同的資源調配及試驗，取得最有效的執法模式。

在智慧交管的協助下，人手由50人大減至6人，但觀塘交通情況反而有改善，觀塘商貿區的平均交通投訴比2020年前下降三分二，相關車程亦大減四分三。例如行動後，由樂富往觀塘碼頭的九巴11D路線的車程，已由52分鐘減至30分鐘。

觀塘警區行動主任總督察余承霖指，以往指揮交通人手安排依靠傳統警務智慧，有科技協助可令資源分配更理想。他亦透露正籌備研發智慧交管2.0，將會使用大數據及人工智能，希望可擴大服務範圍。

觀塘警區智慧交管代表、觀塘警區行動主任總督察余承霖。（夏家朗攝）

電子報案處理及分析中心與反詐騙協調中心合作 已攔截騙款8.6億

「專門服務」金獎得主為電子報案處理及分析中心。該中心具有接案、分析歸類及案件轉介三大功能，提供一站式平台集中處理科技罪案及詐騙案相關的電子報案，並對該類型案件作分析。由於以往的文件傳輸工作全部也交由系統處理，令處理電子報案的時間由一至兩星期，大幅下降到一至兩日。該中心亦與反詐騙協調中心合作，提升攔截騙款的效能，至今已攔截騙款超過8.6億港元。

警務處刑事部電子報案處理及分析中心總督察黃嶔榮指，中心成立後已處理了約4,200宗電子報案，比成立前同期只能處理約2,200宗，多出九成。

電子報案處理及分析中心代表、警務處刑事部電子報案處理及分析中心總督察黃嶔榮。（夏家朗攝）

電子旅遊禁區許可證系統助用原人手處理多一倍申請

「監管服務」金獎得主為電子旅遊禁區許可證。此系統全面電子化禁區證申請服務，全港市民、訪港旅客及旅行社可隨時隨地，於網上遞交未來兩個月到訪沙頭角之用的旅遊禁區證申請及下載成功獲批的電子禁區證，整個過程由以往的四個工作天，縮減至一至三個工作天。

警務處行動部高級督察張嘉敏指，自旅遊禁區證推出後，禁區證申請數字大增，但卻只有既定處理人手。自推出此服務後，成功處理的申請比以往增加一倍，服務質素完全不受申請數量及人手影響。