舒適堡結業｜政府設跨部門專責小組調查　警查有否詐騙和虛假陳述

政府今日（10日）深夜不指名就舒適堡連鎖健身美容集團於9月6日突然宣布暫時全線結業作出公布，稱高度關注事件，已成立跨部門專責調查小組，務求盡快處理有關個案。



海關及警方會分別就《商品說明條例》的不良營商手法及有否涉及其他刑事罪行方面作出重點跟進調查，其中警方商業罪案調查科已成立專案小組，循詐騙和虛假陳述方向作出調查。如發現違反相關條例的情况，會採取適當的執法行動。



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海關循違《商品說明條例》方向調查 籲顧客盡快聯絡海關

截至今日下午4時，海關和警方分别接獲733宗及19宗相關舉報。

海關呼籲已經向該連鎖集團購買相關健身或美容服務的顧客，盡快聯絡海關。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑違反《商品說明條例》的事宜。

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海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。於購買服務後，應保留交易單據及合約等文件，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。

警方商業罪案調查科呼籲市民作出舉報

因應上述事件，警方商業罪案調查科亦已成立專案小組循詐騙和虛假陳述方向作出調查。警方呼籲市民如有相關資料，可致電警方24小時熱線2860 5012作出舉報。