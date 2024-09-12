房協陳家樂倡年輕小家庭優先揀樓　可探討參考星組屋未婚夫妻計劃

年輕人置業困難多年未解決，即將卸任的房協主協陳家樂接受《明報》訪問時表示，從社會安寧角度出發，應先讓年輕小家庭優先置業，例如提供優先揀選單位機會，亦可以探討參考新加坡組屋的未婚夫妻計劃，令訂婚情侶可以家庭資格申購資助出售房屋。



房屋局局長何永賢早前提出，研究優化居屋抽籤制度，陳家樂表示支持，建議考慮讓抽籤落空多次的居屋申請人獲更多號碼，增加中籤揀樓機會。



陳家樂建議考慮讓抽籤落空多次的居屋申請人獲更多號碼，增加中籤揀樓機會。（資料圖片）

將於周五卸任的陳家樂接受《明報》專訪時提到，同意可以進一步探討參考新加坡組屋政策，讓訂婚或未婚夫妻也可申請資助出售房屋，以及早計劃組建家庭。

翻查資料，新加坡的未婚夫妻計劃，容許訂婚及未婚夫妻申購組屋，只須在領取鎖匙的三個月內提交結婚證書。據媒體報道，截至2022年底，有79對情侶於過去10年在計劃申購組屋，領取鎖匙超過半年，仍未提交結婚證書，部份個案被強制收回單位，部份個案則解釋，是由於疫情期間難以結婚。

房屋局局長何永賢早前表示，未來五年，每年平均會提供約7,000個居屋單位，又透露正研究改變居屋抽籤制度及綠白表比例。陳家樂認為這個指標不容易，強調保持居屋供應穩定，對幫助市民置業十分重要。

陳家樂亦支持研究優化居屋抽籤制度，例如多次未能中籤的申請人，可以獲更多號碼，增加他們的中籤機會率，預計政府會深入研究改善措施。