房協主席陳家樂卸任在即　期盼房協走進大灣區進行「房屋實驗室」

香港房屋協會將於本周五（13日）舉行周年委員大會，選出新一屆監事會成員、正副主席。將在當日卸任的房協主席陳家樂表示，期盼房協這個「房屋實驗室」有更進一步的發展，可走進大灣區，為更多本港市民服務，但強調該構思「得個諗字」，房協對此沒有任何計劃。



陳家樂指一塊土地要建屋需花費很多時間，他建議政府一定要做好主導，要有充足的土地儲備，這樣無論樓市高低，都可控制到節奏，並可視乎客觀情況作決定。



房協主席陳家樂即將卸任，他建議政府一定要做好主導，要有充足的土地儲備。（林遠航攝）

擔任房協主席6年：感「乘風破浪，再創高峰」及「史無前例」

本身是律師的陳家樂，由1996年已開始服務房委會，擔任居屋小組主席，推動訂立了對房屋政策有深遠影響的居屋第二市場，亦曾獲委任為市建局非執行董事和城規會委員。到2008年，他出任房協委員，到2018年成為主席 。陳家樂笑言，自己擔當了28年本港房屋土地的「義工」，為的就是讓香港市民安居樂業。

回顧六年主席任期，陳家樂以「乘風破浪，再創高峰」及「史無前例」作為總結。在他上任不夠一年，香港便爆發社會事件和長達三年的疫情，房協有不少事要處理及應對，亦開始了大量的規劃工作及工程項目，是第一個「史無前例」。

陳家樂提到，當中不少工程已見成果，例如第三個長者安居樂項目「豐頤居」已落成及租出超過九成單位；而乙明邨長者房屋「松悦樓」全數單位租出。

至於另一個「史無前例」，陳家樂認為是建屋數字，提到房協未來五年預計將提供超過 17,000 個資助房屋單位，年均愈3,000個單位，是史上首次。

寄語政府做好土地儲備 主導樓市

談到28年公職生涯的最大挑戰，他認為是土地供應，指一塊土地要建屋需花費很多時間，故他建議政府一定要做好主導，要有充足的土地儲備，這樣無論樓市高低，都可控制到節奏，並可視乎客觀情況作決定。

指需先需修例 房協才可走進大灣區為港人服務

陳家樂又發表對房協的展望，期望房協的服務可以走進大灣區，為更多本港市民服務。被問到實際如何執行，他表示，礙於法例限制，房協只能在香港建屋，故首先要修改法例，而另一個可考慮的方向，則是以顧問形式進行。提到可行性，他指以往亦無人想過香港大學在內地會有醫院，又認為隨著香港與大灣區越來越緊密，進入大灣區的需要，非房協獨有。

不過，陳家樂強調，以上為他的個人願望，房協沒有任何計劃，亦沒有與政府討論過，更指房協手上仍有20多個項目要處理，故其想法只是「得個諗字」。

銀團貸款工作已「七七八八」 預告房協去年錄「正數」

另外，年初時房協曾表示，會向銀團貸款融資，以解決現金流需要。陳表示，現時有關工作已「七七八八、八八九九」，有進展會適時公布。他又強調，房協財政穩健，更預先透露，房協上個年度有「正數」收入，終結過去兩個年度的赤字。

卸任後會審慎選擇公職 希望「慢活」多看書、電影

被問到卸任去向、會否再擔任公職，他表示自己手上仍有律師樓的工作，尚有一項公職，未來要審慎選擇。他又表示，最希望卸任後做到「慢活」，做自己喜愛做的事，如看書、看電影；他又提到以往生活太忙，很少與別人有深入溝通，期望未來做到人情關懷，探望教會牧師等，又希望做到「慢活」，多去旅行，增廣見聞。