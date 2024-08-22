房協加租｜料未來一兩年財政仍虧損　配合發展今年會有融資安排

房屋協會轄下出租屋邨10月起加租10%，同時推出特別紓緩措施，首三個月免收增加租金，即明年1月起才實施，但不適用於富戶租戶。房協總監（物業管理） 潘源舫今早（22日）在電台節目指，估計加租後，房協財政未來一兩年仍會有虧損，會在日常管理上嘗試控制整體開支。不過，他稱房協財政現時仍穩健，無打算向政府尋求注資，惟為配合未來發展，房協短期資金流上有需要，今年會有融資安排，短期內會公布。房協也會考慮出售非核心物業。



在打擊濫用方面，潘源舫也提到，房協有加強前線培訓，留意屋邨停車場的車輛，現時發現有20架中港牌的車輛，停泊在月租車位，會再作深入調查。



房屋協會轄下出租屋邨10月起加租10%。（資料圖片）

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房協總監（物業管理） 潘源舫表示，今次的加幅有考慮租戶負擔能力、房協營運成本變動，並參考房委會就住戶入息收集的數據。他又指，房協有20條出租屋邨，最低月租少於1000元，整體檢討經調整後，逾六成租戶要多交的租金少於230元。

提到三個月免收增加租金，較2022年時少，他指當時有疫情考慮，認為現時免收三個月新增加的租金屬合適安排。潘源舫也提到，房協有為合資格租戶提供租金援助計劃，在計劃下的受惠租戶，有九成租戶交一半租金，剩下一成則交少於一半的租金。

房協總監（物業管理）潘源舫。（資料圖片／倪清江攝）

他指，20條出租屋邨，有一半樓齡過50年，有不少改善工程，財政壓力大，房協也設有團隊為住戶提供綜合服務，一年開支約7000萬元。他直指，料即使加租後，房協財政仍會有虧損，下年虧損會再擴大，房協會在日常管理上，嘗試控制整體開支。

潘源舫又指，房協財政現時仍穩健，無打算向政府尋求注資，惟為配合未來發展，房協短期資金流上有需要，今年會有融資安排，短期內會公布。

他也提到，房協會考慮出售非核心物業，如資助房屋項目的商舖及停車場，但不會出售出租屋邨商舖及停車場。

在打擊濫用方面，潘源舫表示，有加強前線培訓，留意屋邨停車場的車，房協現時發現有20架使用中港牌的車，停泊在月租車位，會再作深入調查。

香港房屋協會出租屋邨名單。(房協網頁）

公屋聯會總幹事招國偉表示，理解今次的加租幅度。（資料圖片）

公屋聯會總幹事招國偉表示，理解今次的加租幅度，認為房協在調整租金時除基於其財政考慮，也會顧及社會的負擔能力。就房協有意出售非核心投資物業，招國偉就認為，近期市況波動，難料出售資產會否帶來收益。

至於房協發現有租戶持有30幅土地，招國偉認為並非普遍情況，而是個別例子，但相信會令房協加強打擊濫用的工作，同時能警剔市民，不要以為濫用「查唔到」。