尖沙咀自發成立協會救亡　美麗華揚言︰諾士佛臺將來比蘭桂坊出名

自新冠疫情爆發以來，尖沙咀風光不再，區內「吉舖」處處。適逢政府推動無處不旅遊，美麗華集團牽頭結合區內持份者，包括尖沙咀街坊福利會、栢麗購物大道業主立案法團等，於今日（12日）成立「尖沙咀中部策略發展協會」，將實行一系列計劃，包括在栢麗購物大道旁的過百年榕樹上安置燈飾，將「尖沙咀黑洞」改造成堪比巴黎香榭麗舍大道的地標。



此外，協會亦將在十一黃金周期間，舉行兩個打頭炮活動，分別為「日本醇酒節」及「栢麗國際美酒佳餚大道」。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝揚言：「我哋九龍嘅諾士佛臺酒吧街，將來一定比蘭桂坊更加出名。」



2024年9月12日，美麗華集團牽頭結合區內持份者，成立「尖沙咀中部策略發展協會」。（廖雁雄攝）

打頭炮於十一黃金周辦美酒佳餚活動

由民間自發的「尖沙咀中部策略發展協會」今日正式成立。協會涵蓋的地域包括南至中間道，北至柯士甸道，目的是透過改善區域美化、提升交通、多元化活動，將尖沙咀打造成集旅遊、購物、休閒、文化及娛樂的中心區域。

其中打頭炮活動為「尖沙咀中．美酒美饌」，協會將在十一國慶黃金周期間，舉辦兩個主題活動，分別為「日本醇酒節」及「栢麗國際美酒佳餚大道」。協會期望將活動打造成九龍版美酒佳餚巡禮，為尖沙咀帶來更旺盛的人流。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝。（廖雁雄攝）

擬改造栢麗購物大道 成為堪比巴黎香榭麗舍大道的地標

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，栢麗購物大道及九龍公園在晚間只提供有限的光源，夾在尖沙咀及佐敦之間有如「黑洞」，影響旅客觀光的意欲，因此協會計劃將其改造成堪比巴黎香榭麗舍大道的地標。

陳宗彝透露，已獲得民政事務專員、古跡辦、街坊福利會及各業主等持份者支持，將來在大道旁多棵有逾百多年歷史的榕樹上，安置璀璨燈飾，讓彌敦道尖沙咀段燃亮起來。

協會將在大道旁多棵有逾百多年歷史的榕樹上安置璀璨燈飾。（廖雁雄攝）

規劃觀光巴士連接區內酒店、歷史古跡及交通樞紐

除了透過燈飾吸引旅客外，陳宗彝計劃仿效倫敦安排觀光巴士，連接尖沙咀約40間酒店、歷史文化古跡及各個交通樞紐，包括西九龍高鐵站、紅磡火車站、西九文化中心、天文台等，通過區內酒店發售一日或兩日通行票。目前協會正與天文台商討向旅客提供導賞團等。

陳宗彝又指，即將在國慶節舉行的兩個活動只是試水溫，未來將善用尖沙咀區內豐富的酒吧資源，舉辦更多美酒佳餚相關活動。「我哋九龍嘅諾士佛臺酒吧街，將來一定比蘭桂坊更加出名。」