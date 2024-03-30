尖沙咀藝術裝置出事　網民嘲似辦喪禮：悼念誰　康文署稱不涉公帑

繼東九文化中心LED玫瑰花海，日前被網民嘲笑設計似靈堂後，近日位於尖沙咀文化中心露天廣場的戶外藝術裝置展覽「梵高．樂印」亦成為網民討論對象，因為其未開燈時的一片白色蠟燭海，讓人不禁聯想到「清明」、「悼念」、「靈堂」及「白事」等事物。康文署回覆指，裝置不涉公帑。



活動主辦方領賢慈善基金回覆查詢稱，擺放蠟燭來照亮相鄰的樓梯，是希望以蠟燭，模仿梵高作品中星星的閃爍和光線的溫暖。



網民：最近興靈堂藝術

近日位於尖沙咀文化中心露天廣場的戶外藝術裝置展覽「梵高．樂印」亦成為網民狙擊對象。由於裝置蠟燭以一堆堆由上至下，密集地排列在階梯上。有網民表示：「燭光？清明？定耶穌復活？」、「咁多，悼念誰」，亦有人表示：「最近興靈堂藝術」、「國際白事之都」等。

雖然藝術裝置在白天未開燈時，會以一片白色蠟燭海呈現，但當夜晚亮起燈光後，則會變為黃色燭光。

主辦方：以蠟燭模仿梵高作品的星星

活動主辦方領賢慈善基金回覆查詢稱，位於尖沙咀文化中心露天廣場正舉行多感官公共藝術裝置「梵高．樂印」的重要元素，反映梵谷作品中的多種光線，並結合香港美麗的燈光景色。機構表示於3月28日，尖沙咀廣場「梵高．樂印」開幕式旁的公共樓梯以梵谷為主題進行裝飾，樓梯裝飾是展覽開幕的延伸，為公眾提供額外的藝術體驗。

大會解釋，擺放蠟燭來照亮相鄰的樓梯，是希望以蠟燭模仿梵高作品中星星的閃爍和光線的溫暖。機構續指，樓梯上蠟燭的排列是提醒觀眾上方旋轉的、包羅萬象的銀河系，並指蠟燭將所有人聯繫在一起，正如香港作為一個連接東西方的國際城市，而蠟燭可以讓世界各地的人們實現幸福的願望。

另外，康文署回覆，是項裝置為配合「梵高。樂印」 開幕禮當日的慶祝活動，活動由FIF主辦，不涉及公帑。