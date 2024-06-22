好客之道派雪糕｜尖沙咀商戶有人樂觀有人愁：冇客幾好禮貌都冇用

港府推出「好客之道」運動，今日（22日）天氣酷熱，市區最高33度下，油尖旺區率先成為活動的首區，下午在尖沙咀栢麗購物大道向市民、旅客及商戶派發富豪雪糕、禮貌運動單張及紀念襟章，宣揚禮貌訊息，雖有不少人支持禮貌運動，望能改善生意和社會風氣，但有商戶對活動成效有保留，「冇客嘅話，幾好禮貌都冇用」。



+ 1

「做多一步、好客之道」@油尖旺「禮貌」活動由油尖旺民政事務處、油尖旺青年發展及公民教育委員會及油尖旺南分區委員會主辦，為落實「香港無處不旅遊」的理念，十八區民政事務處連同轄下地區青年發展及公民教育委員會籌辦活動宣傳好客之道，宣揚「做多一步、好客之道」的信息。

油尖旺民政專員余健強、油尖旺南分區委員會主席江正本、副主席朱俊豪，及油尖旺社團聯會會長楊子熙等嘉賓連同「好客大使」向市民、旅客及商戶派發富豪雪糕、禮貌運動單張及紀念襟章，宣傳禮貌訊息。

在栢麗大道經營鞋店的蘇小姐是今次宣傳對象之一，但她表示，港人北上、內地旅客消費模式改變等原因，令栢麗大道一帶的生意差了很多，因此認為今次活動其實對這一帶的商戶生意並沒有太大幫助，「做翻好少少（服務態度）可能會有少少幫助嘅，但就真係唔多囉」。蘇小姐續指，「冇客嘅話，你幾好禮貌都冇用」，對禮貌活動的成效存疑。

同樣在栢麗大道經營雨傘店的梁老闆則對今次禮貌活動影響感到樂觀，「應該對任何階層嘅人都要有禮......希望多啲遊客嚟幫襯支持下」，他對禮貌活動抱有信心，相信做好禮貌可以帶旺生意。

市民曾受不禮貌對待 盼「大家可以多啲禮貌」

香港各行業服務態度評價被褒貶不一，市民陳先生稱曾在公共交通工具上被不禮貌對待，「心情梗係唔好受啦」，因此他希望禮貌活動可以締造良好的風氣，「大家可以多啲禮貌」，讓香港成為禮貌之都。

來自珠海的旅客朱小姐認為，香港人普遍都很友善、很有禮貌，她說：「這裡沒有什麼偏見......我們去商舖點餐會幫我們，也會告訴我們有什麼折扣，整體體驗很好」。