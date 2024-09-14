鐵路論壇｜港鐵主席歐陽伯權：鐵路是推動前進及促進繁榮城市命脈

港鐵公司與港鐵學院周五(13日)舉辦「一帶一路鐵路論壇」，探討「公共交通如何有助於建設和連繫社區」。港鐵主席歐陽伯權在開幕致辭時表示，鐵路在城市發展的進程中，不僅為大眾提供運輸服務，更是推動前進及促進繁榮的城市命脈，既有助加強區域流動性，帶動經濟增長及提升人民生活質素，同時是邁向低碳未來的關鍵。



港鐵公司與港鐵學院周五(13日)舉辦「一帶一路鐵路論壇」。署理運輸及物流局局長廖振新表主題演講。（港鐵提供圖片）

論壇匯聚近280位來自「一帶一路」國家的政府官員、鐵路專才及行業領袖，從經濟、環保、科技等不同角度，就鐵路在城市可持續發展及「一帶一路」倡議下所扮演的核心角色，交流互動。

多位來自「一帶一路」國家的鐵路專才、行業領袖及學者擔任講者，就「鐵路綠色科技」、「港鐵科技創新」及雅加達高速鐵路項目的發展歷程作分享，講者亦以「未來地鐵/鐵路的挑戰與機遇」為題進行圓桌討論。

為進一步促進業界交流，港鐵亦於同場安排展覽，展示多項鐵路創新和技術，涵蓋大數據、智能及機械人科技、混合實境等應用，向參加者分享港鐵在打造「智慧鐵路」方面的成果。

歐陽伯權表示，港鐵公司多年來積極以鐵路參與社區建設及香港發展，公司適逢通車45周年誌慶舉辧今次論壇，匯聚各方專才攜手推動「一帶一路」地區的鐵路發展及提升業界的整體卓越水平。

署理運輸及物流局局長廖振新在主題演講中表示，香港致力成為「一帶一路」倡議的超級連繫人和超級增值者。他指香港擁有高效且完善、以鐵路為骨幹的公共運輸系統，廣深港高速鐵路也促進了香港與內地居民民心相通。