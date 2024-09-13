港鐵中秋及翌日各加一對來往北京和上海臥鋪列車　車票今起發售

中秋節假期將至，港鐵表示，收到內地鐵路單位通知，為配合中秋節假期客運需求，中秋節當天及翌日(17及18日)，每日將各加開一對來往香港西九龍及北京西站、以及來往香港西九龍及上海虹橋站的臥鋪列車，車票由今日（13日）起發售。另外高鐵香港西九龍站開往潮汕站的G6388列車，周六起會增停新站點葵潭站，令香港高鐵直達站數增至79個。



港鐵表示中秋節當天及翌日(17及18日)，每日將各加開一對來往香港西九龍及北京西站、以及來往香港西九龍及上海虹橋站的臥鋪列車。(歐嘉樂攝)

▼6月15日 高鐵動臥列車啟航列車直擊▼



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目前香港的臥鋪列車班次「夕發朝至」，只有在周五至周一運行，港鐵表示，中秋節當天及翌日、即周二及周三，每日會各加開一對來往香港西九龍及北京西站、以及來往香港西九龍及上海虹橋站的臥鋪列車，車票由今日起發售。

另外，港鐵指配合梅龍高鐵開通，星期六起內地鐵路單位就個別跨境高鐵列車相應作出輕微調整，包括更改時間表及中途站，其中北行由香港西九龍站開往潮汕站的G6388列車除了調整中途站外，亦增停新站點葵潭，令高鐵（香港段）的直達站點數目由78個增至79個。

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南下由廣州南開往香港西九龍站的G6509列車中途亦改停慶盛站，令慶盛南下返港的尾班車由現時的黃昏約6時17分，改至晚上稍後時間約8時39分，更加方便往返香港及廣東南沙的商務及休閒乘客。