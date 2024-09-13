港鐵中秋及翌日各加一對來往北京和上海臥鋪列車 車票今起發售
撰文：何瑞芬
出版：更新：
中秋節假期將至，港鐵表示，收到內地鐵路單位通知，為配合中秋節假期客運需求，中秋節當天及翌日(17及18日)，每日將各加開一對來往香港西九龍及北京西站、以及來往香港西九龍及上海虹橋站的臥鋪列車，車票由今日（13日）起發售。另外高鐵香港西九龍站開往潮汕站的G6388列車，周六起會增停新站點葵潭站，令香港高鐵直達站數增至79個。
▼6月15日 高鐵動臥列車啟航列車直擊▼
+27
目前香港的臥鋪列車班次「夕發朝至」，只有在周五至周一運行，港鐵表示，中秋節當天及翌日、即周二及周三，每日會各加開一對來往香港西九龍及北京西站、以及來往香港西九龍及上海虹橋站的臥鋪列車，車票由今日起發售。
另外，港鐵指配合梅龍高鐵開通，星期六起內地鐵路單位就個別跨境高鐵列車相應作出輕微調整，包括更改時間表及中途站，其中北行由香港西九龍站開往潮汕站的G6388列車除了調整中途站外，亦增停新站點葵潭，令高鐵（香港段）的直達站點數目由78個增至79個。
+4
南下由廣州南開往香港西九龍站的G6509列車中途亦改停慶盛站，令慶盛南下返港的尾班車由現時的黃昏約6時17分，改至晚上稍後時間約8時39分，更加方便往返香港及廣東南沙的商務及休閒乘客。
城際直通車取消｜張欣宇倡紅磡站建交通鐵路博物館 為港增新景點城際直通車結束｜運物局指高鐵覆蓋所有車站 將重規劃紅磡站口岸多啦A夢｜高鐵主題車周六起有得坐 乘客可獲頭枕布（附車次表）高鐵臥鋪｜旅行社指48個名額10分鐘售罄 目前仍有人想乘搭高鐵臥鋪｜記者實測11小時去上海 普通臥鋪抵過2000元高級床位？