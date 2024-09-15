颱風貝碧嘉｜今日香港往來上海航班取消　高鐵今明停西九往來虹橋

颱風貝碧嘉今日（15日）下午集結上海之東南偏東約430公里，預料向西或西北偏西移動。按機管局網站顯示，今日下午5時後，有9班從本港飛往上海的航班取消，至於抵港航班則有4班取消；明日則分別有3班飛往上海的航班，以及8班上海抵港航班取消。高鐵今、明兩日來往西九龍站至上海虹橋站的D907、D908班次將會取消。



下午4時，颱風貝碧嘉集結在上海之東南偏東約430公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過東海並逐漸靠近華東沿岸。（天文台網站截圖）

根據機管局網頁顯示，今日下午5時後，將有9班從本港飛往上海的航班取消，至於抵港航班則有4班取消，包括東方航空、國泰、以及港航等；明日則分別有3班飛往上海的航班，以及8班上海抵港航班取消。

國泰今日公布，將有2班香港出發航班取消，明日則會有4班往返航班取消，此外，來往杭州的航班都會有延誤。

國泰航空2024年9月15日（星期日）被取消的航班：

CX364 由 香港（HKG）前往 上海-浦東（PVG）

CX362 由 香港（HKG）前往 上海-浦東（PVG）



2024年9月16日（星期一）被取消的航班：

CX316 由 香港（HKG）前往 上海-浦東（PVG）

CX365 由 上海-浦東（PVG）前往 香港（HKG）

CX361 由 上海-浦東（PVG）前往 香港（HKG）

CX319 由 上海-浦東（PVG）前往 香港（HKG）



2024年9月16日（星期一）被延誤的航班：

CX958 由 香港（HKG）前往 杭州（HGH）

CX959 由 杭州（HGH）前往 香港（HKG）



國泰於網站提醒乘客，今明兩日均有航班取消或延誤。（國泰網站截圖）

香港航空公布，今日HX232香港至上海浦東取消；明日HX235上海浦東至香港亦取消。東方航空網站顯示，有兩班抵港航班將會取消。

港航今午同樣有於網站公布往上海航班最新消息。（香港航空網站截圖）

東方航空網站顯示，有兩班抵港航班將會取消。（東方航空網站截圖）

高鐵方面，港鐵就指據內地通報，今、明兩日來往西九龍站至上海虹橋站的D907、D908班次將會取消。