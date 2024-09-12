天文台｜低壓槽為中秋節帶來不穩定天氣　風暴貝碧嘉集結沖繩東南

廣東沿岸風勢微弱。正午時分，本港多處地區氣溫上升至32度左右。此外，高溫觸發的驟雨正影響廣東。在正午十二時，強烈熱帶風暴貝碧嘉集結在沖繩島之東南約1530公里，預料向西北偏北移動，時速約25公里，橫過西北太平洋，移向琉球群島，並逐漸增強。



天文台預測本港大致多雲，局部地區有驟雨及雷暴。下午部分時間有陽光及酷熱。吹微風。展望未來數日有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱。天文台今早6時45分發出特別天氣提示，指高溫天氣持續！呼籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



天文台預測熱帶氣旋貝碧嘉會在未來一兩日移向琉球群島一帶並逐漸增強。(天文台網頁截圖)

高空擾動周末幾陣驟雨 廣闊低壓槽下周初帶來不穩定天氣

天文台表示，周五(13日)華南沿岸風勢微弱，天氣酷熱，高溫亦會觸發驟雨。高空擾動會在周末期間為廣東帶來幾陣驟雨。預料一股東北季候風會在下周初至中期影響華南。同時，一道廣闊低壓槽會為呂宋附近海域帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展。此外，熱帶氣旋貝碧嘉會在未來一兩日橫過西北太平洋，並移向琉球群島及逐漸增強，隨後靠近華東一帶。

圖為天文台今早11時30分錄得各區氣温圖。(天文台網頁截圖)

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月12日11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月28日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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明日仍酷熱達33度 中秋大致多雲有幾陣驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（13日）及周六(14日)部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。最高達33度。

下周日（15日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。氣温稍回落至26至32度。下周一（16日）中秋前夕部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。氣温介乎27至33 度。下周二（17日）的 中秋節，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣温介乎27至32度。