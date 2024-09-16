消委會｜310元Dunoon骨瓷杯釋鉛和鎘最低分 10元佳煌性價比高

消委會測試市面共30款陶瓷杯、碗的重金屬含量，發現總有11款樣本會在常溫下釋出鉛；有4款則會釋出鎘。惟所有含重金屬的樣本均沒有超出相關國際及內地標準的安全上限。然而標價310元、聲稱產自英國的骨瓷杯，在測試中釋出鉛、鎘，總評只有3星半，獲評最低分。至於內地製的佳煌二號有柄鑽石杯，售價只是10元，在測試獲5星，安全和性價比較高。



消委會測試市面各15款杯、碗陶瓷測試重金屬含量，全部樣本均沒有超標。（梁鵬威攝）

消委會測試市面各15款杯、碗陶瓷測試重金屬含量，全部樣本均沒有超標。（梁鵬威攝）

逾四成陶瓷杯、碗釋鉛和鎘 未超國際和內地標準

消委會今次測試的30款樣本當中，陶瓷杯、碗各佔一半，售價由10元至310元不等。是次測試按一項國際標準、兩項內地標準，分別檢測產品的內腔（器皿內）以及口緣位置的重金屬含量。

整體全部錄得鉛的樣本中，含量由低於標準下限至1.0不等；而錄得鎘的樣本中，含量則由低於標準下限至0.060不等，全部均維持合格水平，沒有超標。

消委會於新一期《選擇》月刊，測試市面各15款杯、碗陶瓷測試重金屬含量。消委會另於今期發表有關港車北上保險的專題。（梁鵬威攝）

其中24款總評取得5星，其餘6款則介乎3星半至4星半，當中有一款售價310元，聲稱產自英國的Dunoon骨瓷杯，常溫下，該產品內腔釋出的鉛含量為每公升0.15至0.25毫克，鎘含量則為每公升0.021至0.060毫克，總評錄得最低評分的3星半。至於內地製的佳煌二號有炳鑽石杯，售價只是10元，整體獲評5星，沒有測出上述兩種重金屬，安全和性價比較高。

測試當中，只有這款陶瓷杯（售價310元）會在常溫下釋出鉛、鎘兩種重金屬。

而另一款被測出在常溫下會釋出鉛的DYNASTY Fine Bone China骨瓷杯，其廠商回覆消委會指，產品符合歐盟「84/500/EEC Directive」對陶瓷食器製品的鉛、鎘釋出量要求，並向消委會提交第三方測試報告副本，顯示產品符合有關標準。

消委會提醒，雖然今次測試沒有樣本超標，但消費者仍要小心長期暴露於鉛、鎘的風險，建議消費者購買產品時細閱標籤，檢查產品是否適用於微波爐或洗碗機，也不應購買有表面損傷，或刮漆的產品。

消委會評測15款陶瓷杯（按總評分數，由高至低）：



+ 10

消委會評測15款陶瓷碗（按總評分數，由高至低）：

