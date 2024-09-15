舒適堡｜消委會發現結業前3日　教練狂谷合約　打感情牌簽約36萬

有38年歷史的連鎖健身中心舒適堡月初結業，消委會連日來收逾3,800宗投訴，涉款1.29億元。總幹事黃鳳嫺於電視台節目表示，直至上周四為止（12日），消委會收到約40宗個案涉及結業前3日簽約，當中有人每天簽一張12萬合約，合共36萬元。她說，今次個案大多涉「打感情牌」，不如以往高壓式推銷。



黃鳳嫺又認為，今次事件雖有契機令當局進一步檢視立法規監健身、美容業需要，然而最快解決的途徑，是透過業界自律規管營商手法。



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黃鳳嫺於無綫節目《講清講楚》表示，直至上周四為止（12日）；消委會收到30至40宗涉及舒適堡結業前3日簽約的個案，當中有人每天簽一張12萬合約，於3日內共簽下36萬合約。

黃鳳嫺指，該客戶是十多年舒適堡會員，但過去一直沒有購買私人教練堂，惟在結業前，被相熟私人教練遊說指，公司有「新佣金計劃」，又指舒適堡不會結業，最終選擇簽約，其合約年期一直到2030年後；其他個案合約年期去到2038，2040年後，最長更達2050年。

消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片／夏家朗攝）

172宗65歲以上長者投訴 最高涉156萬

消委會又另收到172宗65歲以上的長者投訴個案，最高一宗達156萬，事主每年簽兩三張單，但非經常使用。黃鳳嫺說，「大家（消費者）都對自己有個好大嘅期望」、「總有一日我都會好努力做運動」，加上買得越多、次數越平下，便會簽更多約。

黃鳳嫺：今次打感情牌比較多啲 消費者易被遊說再簽約

被問到今次事件的大額合約是否涉誤導成份，黃鳳嫺則指涉《商品說明條例》部分仍待海關調查。惟她形容，「今次打感情牌比較多啲」，因為有消費者本身已是長期客戶，問題是普通人無從得知公司財政狀況，面對熟人如私人教練遊說，在經濟困難下幫忙增加佣金收入，消費者衡量後認為可負擔，自然容易簽約。

海關及警方於上周拘捕舒適堡兩名董事，其中一名董事由海關帶走。（資料圖片／廖雁雄攝）

黃鳳嫺：不反對立法規管行業 惟盼業界足夠自律

就著當局應否就今次事件推動立法規管預繳式合約，黃鳳嫺認為預繳式消費應用廣泛，香港則主要集中健身、美容業，她稱可針對該兩個行業立法，「都係經一事長一智，都係要檢視係咪要加強規管」。

她又說，外國、內地都有就預繳式合約立法，惟討論立法要按當地環境，以至業界承受能力、如何調撥社會資源執法。

黃鳳嫺續說，遇上這類事件，社會往往會朝法律層面討論，但營商手法亦是重點。她指，疫情後不少健身房改為24/7的方式，不設長年期合約以至私人教練。她留意到近年涉健身投訴有下滑，惟遇上今次事件；至於美容中心投訴則多涉結業。她認為，立法前，業界本身都可檢討營商手法，而非政府由介入才有規管。「當法例要迫到政府要立法監管，對你哋（業界）嚟講都係無乜着數。」

黃鳳嫺籲舊會員勿衝動簽約 有後悔可循法律途經追討

至於就新公司Health接手灣仔分店，並在舒適堡舊有會員簽署協議書後提供服務。黃鳳嫺重申，當中條款有不清晰之處，包括新公司與舒適堡之關係尚未釐清，呼籲消費者不要衝動，可先觀察再決定是否簽署協議書，如部分私人教練堂屬轉讓性質，仍受《業務轉讓（債權人保障）條例》保障，如消費者對新公司無信心、或已不想維持會籍，仍有權向新、舊公司追討；問題只在於消費者會否循法律途經追討。