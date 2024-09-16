消委會｜地產經紀隱瞞單位屬「凶宅」　買家告失實陳述成功退訂

本港樓價高企多年，買樓儼然是港人頭等大事。消委會於最新一期《選擇》月刊的消費權益欄目便提到，地產代理如就物業情況作失實陳述，誘使買方購買物業，則買家可循《失實陳述條例》索償。消委會引用案例指，曾有地產經理推銷一個涉墮樓事件的二手單位時，訛稱單位沒有異樣發生，最終被法庭裁定要向買方賠償已向賣方支付的訂金。消委會指，今年首8個月接獲11宗涉及地產代理的投訴，較去年同期少4宗。



消委會今日發表新一期《選擇》月刊，消費權益欄目提到，地產經理如就物業情況作失實陳述，買家有權索償。（梁鵬威攝）

買家問單位「有冇古靈精怪」 地產代理否認 簽臨時約後揭「凶宅」

消委會於今期消費權益欄目指，地產代理監管局發出的《操守守則》要求從業員依從法例。翻查資料，該守則另有載明，「地產代理和營業員在經營過程中，必須秉持誠實、忠誠和嚴正的態度向客戶提供服務。他們應保障客戶在地產交易中不因欺詐、失實陳述或不合專業操守的行為而受損。」若涉失實陳實，消費者有權依《失實陳述條例》，向地產代理索償，但要按實際情況而定。

消委會就提到，2005年一宗買賣二手物業案例中，有關單位曾經發生墮樓事件，案中地產代理在推銷單位時，被買家問道單位「有冇古靈精怪」及「冇嘢唔妥呀嗎」時，僅回應指沒有，涉隱瞞相關事件。直至買家簽署臨時買賣合約後發現，最終法庭裁定地產代理須向買方賠償已向賣方支付的訂金。

另一宗案例則是2001年，地產代理向買方介紹一套連花園的村屋，視察過程中，卻未有表明該花園為向政府短期租借的花園，最終被法庭裁定失實陳實，買家成功撤銷交易，並向賣方、地產代理取回訂金。

消委會提醒，要核實代理對物業的陳述，有需要時也應尋求法律意見。（資料圖片）

消委會提醒 勿委託無牌經紀 核對代理陳述

不過過去亦有案例敗訴，曾有一位買家透過地產代理取得單位平面圖，實際大小卻較細而決定訴諸法庭，不過法庭裁定，地產代理只是賣家受託人，而該平面圖只是地產代理現有資料，不涉失實陳述，最終栽定當中不涉誤導。

而消委會總幹事黃鳳嫺於於記者會亦提到，涉地產代理投訴數字呈跌勢。但她提到，過去有收到個案，涉經紀與買家溝通有誤，前者未有透露所購物業是「投標」形式買賣，令雙方構成非常大誤會，認為業界應引以為鑑。

消委會呼籲買家買賣物業時，不要委託無牌經紀，也要核實代理對物業的陳述，有需要時也應尋求法律意見。